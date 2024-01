Gospodič iz minulega stoletja

Callum Grubb je mladi Britanec, ki sicer res živi v 21. stoletju, obnaša pa se, kot da bi živel v 40. letih minulega stoletja. To desetletje je 19-letniku najbližje. Oblači se zelo klasično, tako kot so se mladi gospodje iz urbanega okolja v tistem času. Zbira starine iz tistega obdobja, ki mu pridejo pod roko. Stari telefon iz tistega časa je denimo edini, ki ga uporablja. Pogosto tudi vrti plošče zimzelenih izvajalcev na svojem gramofonu, knjige pa prebira pod staro oljno svetilko. Nad tistimi časi se je navdušil med prebiranjem dedkovega dnevnika iz vojnega ujetništva, dokončno pa se je v 40. leta zaljubil v prvem letniku srednje šole. Vsaj za nekatere vrstnike je verjetno čudak. Računalnik, ki ga je moral uporabljati v srednji šoli, mu je denimo šel na živce. Ne glede na morebitne čudne poglede iz okolice sam v zapriseženosti stvarem iz nedavne zgodovine neznosno uživa. Njegova največja pridobitev je starinski avtomobil austin cambridge iz leta 1938, ki je nekaj let starejši kot njegova babica. Črni lepotec mu je padel v oči že pred leti, a ga takrat lastnik ni hotel prodati. Nekaj let pozneje je nanj naletel med oglasi in ga za 7000 funtov pripeljal domov. Odtlej ga lošči, popravlja in neguje, z njim pa se tudi zapelje po podeželju in se ustavlja v antikvariatih. Ti so namreč za Grubba postali najprimernejše trgovine, v katerih najde tudi oblačila zase. Stilsko preobrazbo v skladu z modnimi trendi iz preteklosti je začel pri dvanajstih letih, ko je s šolskega izleta prišel domov s starodavnim klobukom.