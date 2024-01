Ples v dežju ga je pripeljal do štipendije

Kratek 43 sekund dolg videoposnetek je enajstletnemu Anthonyju Maduju pred štirimi leti spremenil življenje. Ko je njegova družina na spletnih omrežjih objavila baletni ples mladega nigerijskega plesalca v blatu in dežju, je to bilo veliko več kot ples v dežju. Madu se je baleta priučil skorajda sam na obronkih Lagosa, potem ko se je za ta ples začel zanimati po videni risanki plesalk princesk. Mama je njegovo željo po plesu gojila skupaj s samouko učiteljico plesa, ki je svoje znanje otrokom iz slumov predajala brez plačila. V času covidnega zaprtja je vadil kar pet ur na dan, in to skoraj vse dni v tednu. Prenašati je moral tudi zbadljivke iz okolice, ki so ob predsodku, da takšna vrsta plesa ni afriška, dodali še drugega – da balet plešejo zgolj dekleta. Toda Anthony ni odnehal. Po predvajanju njegovega videa z nekaj osnovnimi baletnimi koraki je ta z več milijoni ogledov postal viralen. Široko so se mu odprla vrata v eno najprestižnejših baletnih šol v Veliki Britaniji, kjer je na birminghamski baletni šoli Elmhurst dobil štipendijo. »Balet je moje življenje in želim vaditi povsod. Ko plešem, se počutim, kot da sem na vrhu sveta,« je dejal pred časom. Cilj Maduja seveda je, da bo balet postal njegov poklic, zato v Veliki Britaniji vztraja, čeprav močno pogreša družino. Njegova zgodba je tako enkratna, da se je zanjo začela zanimati tudi korporacija Disney. Ta se je odločila, da bo o poti Anthonyja iz slumov Lagosa do baletne šole v Veliki Britaniji posnela film.