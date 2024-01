Arktični led v dubajskih koktajlih

Da je v Dubaju mogoče smučati, kar je seveda ena največjih podnebnih potrat, kar si jih je izmislilo človeštvo, je dobro znano. A da bo poslej v dubajskih hotelih, restavracijah in barih mogoče srebati koktajl s prastarim arktičnim ledeniškim ledom z Grenlandije, je novost in verjetno vsaj enako velik podnebni razvrat človeštva. Poslovne ideje, za katero trdijo, da je dejansko okolju prijazna in bo pripomogla k zelenemu prehodu Grenlandije, se je domislilo tamkajšnje zagonsko podjetje Arctic Ice, ki ga je soustanovil Malik V. Rasmussen. Ta trdi, da uporaba arktičnega ledu za pijače ni nič posebnega, saj Grenlandci to počnejo že dolgo. To sicer drži za Grenlandijo, ne pa za druge dele sveta, kjer je led mogoče izdelati na stroškovno precej skromnejši in okolju prijaznejši način. Na desettisoče let star led ledenikov, ki se je odlomil in plava po vodi ter je povsem brez primesi, Rasmussenovo podjetje lovi z barko. Po morski žetvi ga zapakira v plastiko in na tovornih ladjah, ki bi se sicer prazne vračale proti celinski Evropi, pošlje na 9000 milj dolgo pot do Združenih arabskih emiratov. Oboje naj bi bilo okolju prijazno, kritike okoljevarstvenikov zavrača Rasmussen. Kajti led bi se tako in tako stopil v morju, tovorne ladje, ki sicer oskrbujejo Grenlandijo, pa bi se v Evropo vračale prazne. Ob tem Rasmussen seveda ne navaja, koliko energije je potrebne za to, da se na vsaj devetnajstdnevni poti do Dubaja led ne stopi.