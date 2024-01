Neprimerna izjava bivšega ministra za obrambo

Dne 18. decembra 2023 ob 21. uri sem poslušal pogovor s predstavnikoma opozicije g. Janezom Janšo in g. Matejem Toninom na nacionalni televiziji. Proti koncu pogovora je g. Janša povedal, da je bilo v času osamosvajanja okrog 280.000 oseb potencialne vojaške rezerve. Ob tem je vprašal bivšega ministra za obrambo g. Tonina, koliko jih je imel, ko je bil minister za obrambo, ali jih je imel vsaj 2000. Pri tem je g. Janša omenil, da tega ni mogoče ustvariti čez noč, niti s filmom ne, je dodala voditeljica pogovora. In g. Janša je nadaljeval, če do česa pride, bodo naša rešitev gasilci in lovci. In takrat je gospod Matej Tonin izjavil: »Kot so bili tudi leta 90.«