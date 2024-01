#lestvica Filmi, ki so zaznamovali leto 1974

Pred 50 leti, ko so bili filmi še filmi, ne risanke, strip ali animiranke, je svet dobil nekaj najpomembnejših del vseh časov. Naj takoj naštejemo najbolj znane: Boter 2, Prisluškovanje in Kitajska četrt. Kljub temu so bili predvsem v ZDA na vrhu najbolje prodanih tako imenovani filmi katastrof: Peklenski stolp (zaslužil je 190 milijonov dolarjev), Potres (70 milijonov) in Letališče (100 milijonov). Podobno uspešen je bil Mel Brooks, ki je imel leta 1973 na trgu komediji Vroča sedla in Mladi Frankenstein. V Evropi je v teh letih še vladala seksualna revolucija, dobili smo filma Emmanuelle in Cvet tisoč in prve noči. V Jugoslaviji so nadaljevali serijo partizanskih spektaklov z Užičko republiko, v Sloveniji so posneli film o Ljubljani v času velikega potresa, Strah.