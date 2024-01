(Loterijska srečka.)

Prileten samec imel je brhko služkinjo, katera je nekega jutra prišla k njemu proseč: »Prosim Vas, dajte mi od moje mezde 10 mark naprej, po noči se mi je sanjalo, da bode pri žrebanji državne loterije št. 41.144 zadela prvi dobitek. Hočem si to srečko kupiti.« Dobrodušni gospod dal jej je zaprošenih 10 mark in služkinja je odšla po srečko. Malo dnij pozneje dobi samec izkaz izžrebanih sreček v roke in vidi v svoje veliko začudenje, da je številka njegove služkinje 500 000 mark zadela. Hitro se odloči in odide domov in ko se je zagotovil, da služkinja še ničesar ne sluti, ponudil jej je ženitev, katere se služkinja ni prav nič branila. Čez par dnij bila je poroka in po poroki vprašal je srečni ženin: »Draga moja, kje pa imaš srečko, ki si jo takrat za 10 mark kupila?« — »Srečko? Srečko? Saj je nesem Kupila. Idoč v loterijo zagledala sem v neki prodajalnici kaj lep klobuk za 10 mark, in nesem se mogla premagati« …

Slovenski narod, 10. novembra 1886

Orkester godcev z eno roko.

V amerikanski državi Oregon je gotovo eden izmed najbolj čudnih orkestrov na svetu, namreč orkester, ki obstoji iz osmih godcev, od katerih vsak ima samo eno roko. Vsi ti godci so izgubili po eno roko v tkalnicah v Oregonu, in jih je izgubilo sedem desno roko, eden pa levo. Duša tega orkestra je B. R. Amend. Ta je prišel na pristno amerikansko idejo, ko je izgubil svojo roko, da bi poiskal svoje sotrpine in praktično izkoristil izgubo roke. Kmalu je našel sedem tovarišev, ki imajo samo po eno roko, in od tedaj muzicira orkester v mestih države Oregon, pri čemer pa seveda ne proizvajajo klasičnih skladb, pač pa moderne plesne komade. Med najbolj redka proizvajanja orkestra spada pač solo na kitaro, ki ga pa ne proizvaja en sam godec, temveč dva na enem in istem inštrumentu.

Slovenec, 15. junija 1912

Junaški muc.

Iz Svečine nam poročajo: Pri posestniku W. na prijaznem gričku so domači grabili krog domačije listje. Bilo je lepo solnčno vreme, ki je tudi hišnega muca zvabilo na slamnato hišno streho. Muc se je nekaj časa solnčil, raztegal ude po strehi, nato pa trdno zaspal. Kar naenkrat so glasno zakokodakale kure na dvorišču, grabljajoči so se ozrli in videli, da se je spustil bliskovito naglo nad hišno streho izvanredno velik jastreb. Žrtev jastrebovega skoka je postal speči muc, jastreb ga je prijel s kremplji, ga dvignil in izginila sta – – Po preteku dobre četrt ure pa so se vsi domači začudili, ko so videli muca, kako je vlekel nekaj z vso močjo proti hiši. Šli so gledat in videli, da vleče muc proti domu onega jastreba, ki ga je pred kratkem v spanju napadel in odnesel. Jastreb je mačka odnesel izpred vidika ljudi, se spustil ž njim na tla, da bi ga tamkaj ubil in razmesaril, a muc se je pravočasno zbudil, orientiral, da mu gre za življenje in pregriznil smrtnemu sovražniku vrat. Tako junaških mucov kot je ta svečinski, jih je menda malo!

Straža, 16. novembra 1923

Smrt človeka, ki je 30 let molčal

V Csortku na Poljskem je umrl v hiši tamkajšnjega čudodelnega rabina bivši trgovec Frommer, znan sploh pod imenom »mutec«. Frommer je namreč pred 30. leti prisegel, da ne bo do smrti izpregovoril nobene besede. Posvetil se je samo molitvam in verskim knjigam. Zgodovina njegove prisege je zelo interesantna. Pred 30. leti je namreč v nekem prepiru preklel svojo ženo želeč ji, da bi živa zgorela. Par dni pozneje je v njegovem skladišču eksplodiral bencin in je pri tej priliki zgorela njegova žena z obema otrokoma. Čudodelni židovski rabin je na to Frommerju nasvetoval, da naj dela pokoro in ne izpregovori nobene besede več. Frommer je v resnici do smrti držal svojo prisego.

Mariborski večernik Jutra, 12. januarja 1928

Sodnica odstavljena zaradi slabega vedenja

Vrhovno sodišče v Kaliforniji je odstavilo občinsko sodnico v Los Angelesu, Noel Cannon, zaradi nedostojnega obnašanja. Na sodišče je prihajala namreč s tako minimalnim minikrilom, da se je človeku kar zavrtelo v glavi, in poleg tega ima navado, da grdo zmerja in grozi policijskim funkcionarjem in drugim celo s pištolo. Obtožencem pa je nalagala previsoke kavcije za začasno prostost in prehude kazni.

Ob tej priložnosti je tudi prišlo v javnost nekaj njenih značilnih podvigov. Ko je nekoč predolgo trobila v avtu, ji je neki policist naložil globo. Ona pa se je nato odpeljala na sodišče in ukazala sodni policiji, naj tistega stražnika aretira. Potem ga je zmerjala in mu dejala, da je »umazan šovinist« ter zahtevala od sodnih policistov, naj ji dajo pištolo, da mu bo odstrelila njegov spolni organ. Samovoljno je dala aretirati nekaj advokatov, češ da so žalili sodišče, ne da bi podpisala kako zaporno povelje in navedla točno obtožbo, kot zahteva zakon. (…) Vrhovno sodišče je ugotovilo, da se je v 21 primerih slabo vedla, v osmih primerih je prekršila zakon, dalje da je s svojim obnašanjem spravljala sodišče na slab glas in mu jemala ugled. Jasno je pokazala, da nima niti temperamenta niti sposobnosti za sodnico – je izjavilo vrhovno sodišče v San Franciscu.

Njeni bivši kolegi, sodniki so si globoko oddahnili, da so se je znebili, še bolj pa advokati in sodni policisti. (…)

Novi list, 17. julija 1975

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib