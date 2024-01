Wengen je znova poskrbel za neverjetne prizore švicarskih Alp, ki jih v sončnem vremenu ponujajo tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju. V Švici zaradi Marca Odermatta vlada evforija, včeraj pa je imel prvi zvezdnik alpskega smučanja precej smole. Tri številke pred tem, ko bi se moral podati na progo, je bila po padcu francoskega zvezdnika Alexisa Pinturaulta zaradi prihoda helikopterja, ki je odpeljal nesrečnega tekmovalca (strgane prednje križne vezi levega kolena), tekma prekinjena skoraj za pol ure, zato se je moral še enkrat ogreti, velik del proge pa je bil ob njegovem spustu v senci. Tudi velemojster kova Odermatt ni bil kos sijajnemu napadu Cypriena Sarrazina, ki je potrdil sijajno formo ter smukaški zmagi v Bormiu dodal še superveleslalomsko v Wengnu. Francoz je prekinil niz dvajsetih zaporednih superveleslalomskih zmag Odermatta, Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja in Avstrijca Vincenta Kriechmayrja ter po desetih letih svoji državi priboril superveleslalomsko zmago.

Slovenski izkupiček na včerajšnjih superveleslalomih je bil katastrofalen. Edino uvrstitev je s skromnim 41. mestom v Altenmarktu dosegla Ilka Štuhec (zmagala je domačinka Cornelia Hütter), medtem ko sta Martin Čater in Miha Hrobat odstopila, poleg tega sta dosegala slabe vmesne čase, ki niso obetali uvrstitve med dobitnike točk. Nič osvojenih točk svetovnega pokala slovenskih alpskih smučarjev v tej sezoni ni redkost. »Nastopila sem krepko pod pričakovanji oziroma sposobnostmi. Manjka mi sproščenosti, kar se pozna pri mojem smučanju. Po progah se bolj peljem, kot pa sproščeno napadam,« se je posula s pepelom Ilka Štuhec.

Priložnost v smuku

Vrhunec alpskega smučarskega konca tedna bo današnji ženski smuk v Altenmarkt-Zauchenseeju (ob 10.45). Na njem se bo Ilka Štuhec prvič v karieri na avstrijskem Solnograškem poskušala uvrstiti na zmagovalni oder. Mariborčanka ima s prizoriščem, ki gosti ženske tekme svetovnega pokala na dve leti, dolgo tradicijo, ki sega 17 let v preteklost, ko je marca leta 2007 tekmovala na mladinskem svetovnem prvenstvu. Takrat je bila deveta v smuku in šesta v superveleslalomu, vrstnice pa je na največjem tekmovanju na svetu ugnala leto kasneje v Formigalu, kjer je postala svetovna smukaška prvakinja. Da ji proga v Altenmarktu ustreza, je dokazala pred sedmimi leti, ko je bila peta, za zmagovalnim odrom pa je zaostala za štiri stotinke. Na zadnjem smuku v Altenmarktu pred štirimi leti je bila sedma. Jutri bo v Avstriji še superveleslalom (ob 11. uri).

Moški se bodo danes pomerili v smuku za pokal Lauberhorna (ob 12.30), alpski smučarski tekmi z najdaljšo tradicijo. Potem ko so se v četrtek pomerili na skrajšanem smuku, se danes obeta eden od vrhuncev sezone, ko se bodo najdrznejši tekmovalci pomerili na dve minuti in pol dolgi preizkušnji. Favorit bo Marco Odermatt, ki bo pred svojimi navijači lovil novo vrhunsko uvrstitev, potem ko je ugnal konkurenco na veleslalomu v Adelbodnu in v četrtek dosegel svojo prvo smukaško zmago v svetovnem pokalu. Slovenska reprezentanca si je predvsem po zaslugi Martina Čatra od Wengna veliko obetala, saj se je Celjan doslej trikrat uvrstil med najboljšo deseterico. Toda v četrtek je doživela kruto realnost, potem ko je slovenska trojica Miha Hrobat, Martin Čater in Nejc Naraločnik ostala brez točk svetovnega pokala. Jutri bo v Wengnu slalom (prva proga ob 10.15, druga ob 13.15), na katerem nosita Slovenca Štefan Hadalin in Tijan Marovt tako visoki startni številki, da ju praviloma ne bo mogoče videti v televizijskem prenosu.

Altenmarkt v številkah Superveleslalom za ženske: 1. Hütter (Avs) 1:13,17, 2. Lie (Nor) +0,09, 3. Gut-Behrami (Švi) +0,21, 4. Brignone (Ita) +0,32, 5. Bassino (Ita) +0,45, 41. Štuhec (Slo) +2,41. Svetovni pokal, superveleslalom (po 3 tekmah): 1. Hütter 235, 2. Brignone 190, 3. Lie 173, 29. Štuhec 16, skupno (po 17 tekmah): 1. Shiffrin (ZDA) 929, 2. Brignone 747, 3. Vlhova (Slk) 722, 40. Slokar 94, 44. Bucik 83, 45. Štuhec 79, 57. Dvornik (vse Slo) 45.