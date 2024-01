Letos je v Las Vegas svoje novotarije prišlo predstavit okoli 4000 razstavljalcev z vsega sveta, organizatorji pa so se od 9. do 12. januarja pripravili na obisk okoli 130.000 obiskovalcev. Sejem sicer že vrsto let ni glavno prizorišče za razkrivanje najpomembnejših novosti s področja mobilnikov. Velika prepoznavnost podjetij, kot sta Apple in Samsung, pomeni, da zmoreta organizirati lastne dogodke, na katerih si ni treba deliti pozornosti s konkurenti. Podobne poteze so skozi leta potegnili tudi drugi proizvajalci. Kljub temu z nekaj mobilnimi novostmi postrežejo tudi na vsakem CES. Posledično največ zanimanja v Las Vegasu pritegnejo televizorji in računalniki, zlasti prenosniki eksperimentalnih oblik. Seveda pa so vsako leto nepogrešljive tudi najrazličnejše kuriozitete, ki so ali pa niso uporabne v vsakdanjem življenju.

Televizorji

Tehnologija se je razkazovala že vrsto let, a zdaj naj bi LG končno tudi uradno na trg poslal svojo prvo prosojno OLED-televizijo. Slednjo so poimenovali OLED T, pri čemer črka »T« pomeni »transparent« oziroma prosojnost. Konkretni datum začetka prodaje še ni znan, bo pa domnevno stvar na voljo že v tem letu. Seveda ne običajnim smrtnikom. Cena bo gotovo dostopna zgolj tistim z zajetnimi bančnimi računi. LG se medtem tudi še ni odločil, ali bi zaslon z diagonalo 196 centimetrov (77 palcev) ponudili samostojno ali v sklopu omare, kakor so napravo predstavili na sejmu. Ta uporabniku omogoča zabavne trike, s katerimi naj bi navdušili prijatelje, znance in druge obiskovalce. Na poličko za prosojni zaslon lahko denimo postavijo vazo, ki jo je nato možno občudovati med gledanjem videov. Ali pa tudi ne, saj je možno prosojnost zaslona tudi uravnavati oziroma izključiti v celoti. Žal pa kvaliteta slike, ko je prosojnost izklopljena, ne dosega kvalitete običajnih OLED-zaslonov prestižnega cenovnega ranga.

Da ne bi ostali dolžni svojim rojakom, so pri Samsungu isti sejem izkoristili za predstavitev svoje različice prosojne televizije. Namesto OLED-tehnologije so pri Samsungu prosojnost kot prvi vgradili v microLED-zaslon. Kvaliteta slike naj bi presegala tisto, ki jo lahko doživimo ob gledanju prosojnih OLED- in LCD-zaslonov, ima pa slabost, da še nekaj časa ne bo na trgu v obliki dejanskega izdelka za prodajo.

Mobilniki

Samsung je s predstavitvijo konceptov nadaljeval tudi na področju pametne telefonije. Med drugim so predstavili prototip nove vrste mobilnika z zaslonom, ki se lahko prepogne naprej in nazaj. Predstavljajte si Samsungov poklopnik galaxy z flip, ki ga lahko prepognete tudi v nasprotno smer, da se veliki zaslon ovije okoli zunanjosti naprave. Konceptualna naprava se imenuje »flex in & out«.

Bolj konkretni so bili pri Asusu, kjer so predstavili novo serijo igričarskih mobilnikov rog 8. Med novostmi so roki prijaznejše dimenzije, z novo debelino 8,9 milimetra, in spoznanje, da je tudi pri igričarskih mobilnikih kupcu treba ponuditi kvalitetnejše fotografije. Po novem v napravi najdemo glavno kamero z ločljivostjo 50 milijonov pik (MP) in 6-osno stabilizacijo slike, 13-MP širokokotno kamero, 32-MP teleobjektiv s 3-kratno povečavo in prednjo kamero z ločljivostjo 32 MP. Ob tem so še standardne prilagoditve za igranje videoiger na telefonu, vključno s 165-herčnim osveževanjem zaslona. Že najosnovnejša različica ima 12 GB delovnega spomina in solidnih 256 GB prostora za shranjevanje. Ob tem pa še baterijo z zmogljivostjo 5500 mAh. Telefon seveda poganja najnovejši premijski procesor snapdragon 8 gen 3.

Prenosniki in računalniška oprema

Asus je bil aktiven tudi z novostmi na področju prenosnikov, kjer so se proslavili zlasti z napravo zenbook duo. V osnovi gre za dva OLED-zaslona, vsak z diagonalo 35,6 centimetra (14 palcev), ki sta prek tečaja povezana v enotno, prenosniku podobno napravo. Ločeno od zaslonov obstaja tudi tipkovnica, ki jo je možno priklopiti na spodnji zaslon. S tem naprava postane običajni prenosnik. Ker pa ima spodnji zaslon v hrbtišče vgrajeno tudi prilagodljivo oporno nogo, je vse skupaj možno z ene strani privzdigniti. Če je tipkovnica priklopljena, dobimo prenosnik, ki stoji pod sumljivim kotom. Če tipkovnico snamemo s spodnjega zaslona in jo položimo ob njegovo vznožje, pa dobimo nekaj, kar je videti kot prenosnik, z dvema pokončno razvrščenima povezanima zaslonoma s skupno diagonalo 50,3 centimetra (19,8 palca) in nekaj vmesnega razmika za tečaj in obrobo oziroma ohišje. Za zenbook duo bo v Evropi domnevno treba odšteti okoli 2100 evrov.

Za tiste, ki jih omenjena obroba med zaslonoma moti, so pri Asusu izdelali še zenscreen fold. Ta ima diagonalo 43,2 centimetra (17 palcev). Gre za isti koncept kot pri mobilnikih s pregibnim zaslonom, a z večjimi dimenzijami. Vendar pozor! Zenscreen fold ni prenosnik, temveč zgolj prenosni monitor, ki ga je treba povezati na drugo napravo. Denimo na zenbook duo, za še več prostora za delo. Še bolj odbiti pa so bili pri Lenovu. Med njihovimi predstavljenimi napravami najdemo thinkbook plus gen 5 hybrid. Gre za prenosnik, ki se lahko odklopi od tipkovnice. Do sem nič posebnega. Od konkurence odstopa po tem, da ima naprava hkrati nameščena operacijska sistema windows in android. Kdor je zaskrbljen že zaradi najbolj neznatne porabe elektrike v gospodinjstvu, pa lahko seže po Lenovovi brezžični tipkovnici ali miški, ki imata vgrajeno ročko, s katero proizvedemo energijo. Malo telovadbe naj bi zadoščalo za pol ure uporabe.