Ločitev jo je močno prizadela, ji je pa pomagala podpora mame, brata in najboljšega prijatelja Chrisa Cortazza. Ločitev od fotografa Iswarienka se je uradno zgodila aprila lani, le nekaj mesecev po operaciji v januarju. Kljub življenjskim izzivom igralka ohranja upanje in verjame v svetlejšo prihodnost, ko bodo na voljo naprednejše terapije in rešitve za premagovanje raka. »Vedno govorim, da moram preživeti še tri do pet let, nato pa bo na voljo terapija z limfociti T ali kaj drugega,« je povedala v svojem podkastu Let's be clear. »Na voljo bo veliko več možnosti, ki mi bodo dale še pet let. Nato se bo odprl popolnoma nov nabor možnosti, na koncu pa bodo odkrili zdravilo,« je še dodala.