V petintridesetih letih, odkar redno poročava iz Melbourna s prvega teniškega grand slama v letu, z odprtega prvenstva (OP) Avstralije, ki bo letos trajal petnajst dni, od nedelje, 14. januarja, do nedelje, 28. januarja, sva ob dveh slovenskih igralkah, Tamari Zidanšek in Kaji Juvan, v glavnem turnirju še posebej dobre volje. Že ob prihodu na prizorišče naju je prijetno presenetilo nepričakovano vprašanje novinarskih kolegov, ali bo res za nekaj dni v Avstralijo prišel tudi kapetan slovenske nogometne reprezentance in vratar Atletica iz Madrida Jan Oblak.

Za dobro razpoloženje Kaje Juvan skrbi brat Mark

V Melbournu se namreč govori, da naj bi Jan Oblak prišel okoli 23. januarja, ko bo njegova srčna izbranka, srbska teniška igralka Olga Danilović, slavila 23. rojstni dan. Olga je bila na odločilni nogometni tekmi Slovenije v Stožicah in navijala za svojega izbranca, v Madridu pa odgovarjajo, da zaradi pomembnih tekem njegovega kluba ni skorajda nobene možnosti, da bi Jana pustili na tako dolgo pot. Mimogrede: ko je bila naša Kaja Juvan prvič na OP Avstralije, je v igri parov nastopila s takrat odlično prijateljico – Srbkinjo Olgo Danilović.

Sicer sta trenutno najboljši slovenski teniški igralki Kaja Juvan in Tamara Zidanšek v Avstralijo povsem po naključju potovali z istim letalom in celo sedeli skupaj. Odlično sta se zabavali. »Najprej sva šla s trenerjem Blažem Kavčičem na Tasmanijo na turnir v Hobart, da sem ujela ritem poletja in tekmovalnega igranja, potem ko sem se dobro pripravljala na Tenerifu,« je po prihodu v Melbourne povedala Tamara Zidanšek. Kaja Juvan pa je dodala: »Zelo sem vesela neposredne uvrstitve na turnir, pripravljala sem se s svojo od lani nespremenjeno ekipo v našem centru v Španiji. Z menoj v Avstraliji sta trenerja Oscar Serrano in Miran Kotnik, za še boljše razpoloženje skrbi moj brat Mark. Obljubljam dobro borbo!« Juvanova (109. na lestvici WTA) bo v prvem krogu igrala z Rusinjo Anastazijo Potapovo (27. igralka sveta), Zidanškova (99.) pa z Argentinko Nadio Podorosko (63.).

Prav borbenost kot najmočnejšo Kajino odliko poudarja ljubljanska teniška živa legenda Drago Kvas, nabrit z izkušnjami, ki jih je pridobil od pokojnega velikega slovenskega teniškega trenerja Borisa Breskvarja. Kot eden naših največjih teniških poznavalcev v Melbournu med moškimi igralci napoveduje zmago Novaka Đokovića, za katerega sta, kot pravi Kvas, daleč najbolj neugodna izjemno hitra in spretna pri vračanju tudi nemogočih žogic Italijan Jannik Sinner in Avstralec Alex De Minaur. Oba sta Srba v zadnjem času že premagala. Seveda pa v ozadju rahlo prežijo težki kalibri, kot so na primer Rus Danil Medvedev, Nemec Aleksander Zverev in seveda mlada Španec Carlos Alcaraz in Danec Holger Rune, ne gre pa odpisati niti izkušenega Bolgara Grigorija Dimitrova.

Primož Roglič sledi teniškim izkušnjam

V ženski konkurenci je Poljakinja Iga Swiatek, dobra prijateljica naše Kaje Juvan, res težko premagljiva, predvsem zaradi izjemnih atletskih sposobnosti. Nevarni sta tudi njeni trajno hudi nasprotnici, v Rusiji rojena Kazahstanka Jelena Ribakina in Belorusinja Arina Sabalenka, ki pa so ji najbolj neprijetni dvoboji s »politično« nasprotnico, Ukrajinko Elino Svitolino, poročeno s Francozom Gaëlom Monfilsom, ki bi rada svojo prvo grand slam zmago posvetila njuni leto in pol stari hčerkici Skaï.

Zanimivo je, da je prav teniškim izkušnjam, po katerih v veliki meri odločajo psihologi, sledil tudi naš kolesarski as Primož Roglič. Kar med vrsticami najbrž pomeni tudi, da najboljši igralci in igralke tenisa v enaki meri preštevajo osvojene naslove turnirjev kot zaslužke, manj uspešni pa se z naslovi ne ukvarjajo, dovolj jim je štetje še vedno izjemno lepih vsot denarja.