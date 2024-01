Slovenci so na uvodu le »preživeli« Ferske otoke, a pretiranih razlogov – razen zmage – za zadovoljstvo niso imeli. Mučenje s tekmeci je trajalo (pre)dolgo, v igri je bilo preveč tehničnih napak in zgrešenih »zicerjev«, o hitrih (pol)protinapadih in doseganju lahkih golov ni bilo ne duha ne sluha (le dva v 60 minutah), štirje krilni igralci so skupaj iz igre dosegli le tri gole (uporabnih žog niso dobivali)... No, bilo je tudi nekaj dobrih stvari, na srečo tudi posameznikov (Vlah, Zarabec, Ferlin, Mačkovšek, Dolenec), ki so preprečili senzacijo v Berlinu. A najpomembnejša je bila zmaga na letošnji premieri v Nemčiji, s katero je Slovenija izkupiček na uvodnih tekmah na EP končno spremenila iz »egala« v »plus«: na prejšnjih 13 EP je na prvih dvobojih po šestkrat zmagala in izgubila ter enkrat remizirala.

Selektor Uroš Zorman je po tekmi dejal, da ni bilo pretirane panike niti takrat, ko so izgubljali. »Vedeli smo, da bomo morali tekmo enkrat dokončno obrniti, kar nam je uspelo. Bil sem miren, ker sem si rekel, da morajo tudi igralci začutiti to mirnost. A se je na koncu pokazalo, da nam ne gre dobro, če smo preveč mirni. Mi smo zares 'igralsko kratki', saj nimamo velike širine zaradi poškodb. Spet me jezi, ker smo imeli v končnici že šest golov prednost, a so se nam približali le na dva. In to samo zaradi naših neumnosti. Pregovor, da kar se Janezek nauči, to Janez zna, za nas očitno ne velja, saj se očitno ničesar ne naučimo. Toda najpomembneje je, da smo izkoristili prvo zaključno žogico, čakata nas še dve, ne glede na igro pa lahko fantom čestitam,« je ocenil Uroš Zorman.

Lijewski: V poštev pride le zmaga

Ferski otoki so zdaj že preteklost, sedanjost in prihodnost pa Poljska. Država, ki je kot njegova druga domovina, saj je bil med letoma 2011 in 2018 igralec Kielc, po koncu kariere pa je tam začel tudi svojo trenersko pot kot pomočnik Talanta Dušebajeva (do 2020). »Če želimo napredovati v drugi del, moramo osvojiti še kakšno točko, vendar ne samo eno. Poljaki nam bodo zagotovo bolj 'ležali' kot Ferci, saj niso tako agresivni v napadu, njihova obramba pa je tudi višja, težja in počasnejša. Skratka, nasprotnik po meri,« ocenjuje Zorman. Poljska je v prvem krogu visoko izgubila proti Norveški (21:32), toda Zorman se s tem ne ubada: »Skoraj enako je, če izgubiš za en gol ali enajst. Razlika je pomembna samo v primeru, da pride do kroga dveh ali večih reprezentanc z enakim številom točk. Poljaki so proti Norveški igrali brez levičarja na položaju desnega zunanjega igralca in če ekipa glede tega ni uigrana, je to 'smrt'. A proti nam bodo zagotovo spet imeli levičarja na tem položaju.«

Kot selektor je Zorman na velikih tekmovanjih debitiral na lanskem SP na Poljskem in Švedskem, že v drugem krogu pa je v Katovicah »povozil« Poljake z 32:23 (17:11). Ti so tekmovanje končali šele na 15. mestu (Slovenija deseta), neuspeh na SP pa je bil usoden za selektorja Patryka Rombela. Nasledil ga je zdaj 45-letni Marcin Lijewski, nekdanji levoroki ostrostrelec, ki je za reprezentanco igral na 251 tekmah in dosegel 711 golov. »Proti Norveški smo se prikazali v zelo slabi luči, kar se ne sme več ponoviti. Zdaj nas čakajo Slovenci, proti katerim pride v poštev le zmaga, če nočemo predčasno zapustiti prvenstva že po prvem delu,« napoveduje selektor Marcin Lijewski, ki se bo zagotovo skušal maščevati Sloveniji za polom v Katovicah.

Na tekmi v Katovicah, od katere bo jutri minilo natanko leto, ni bilo vratarja Klemna Ferlina (branila sta Jože Baznik in Urban Lesjak), z 12 obrambami enega izmed junakov uvodne zmage proti Ferskim otokom. »Prepričan sem, da bomo proti Poljski igrali precej bolje kot proti Fercem. Tokrat moramo iti na polno, borbeno in srčno, predvsem pa hitreje že od prve do zadnje minute tekme,« pravi 34-letni Klemen Ferlin, ki je od leta 2020 član nemškega kluba Erlangen. Dvoboj Norveške in Poljske je Ferlin gledal zgolj pet minut, o današnjih nasprotnikih (zmaga proti njim bi Sloveniji že na stežaj odprla vrata drugega dela EP) pa dodaja: »Dobro poznam nekaj reprezentantov, Poljska pa ima tudi izrazite in nevarne 'šuterje'. A osredotočiti se moramo le nase in na našo igro ter pokazati, da znamo igrati vrhunski rokomet.«

*** Poljaki nam bodo zagotovo bolj 'ležali' kot Ferci, saj niso tako agresivno v napadu, njihova obramba pa je tudi višja, težja in počasnejša. Skratka, nasprotnik po meri. Uroš Zorman, selektor Slovenije