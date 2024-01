Kaj je glavni razlog, da ste se odločili za ustanovitev lastne platforme?

Razlog je enostaven. V Sloveniji ni ničesar podobnega. Gledalcem in športnikom želim ponuditi nekaj novega, da zabrišemo črto med navijači in športniki, da se malo bolj odpremo, da spoznajo tudi našo drugo plat. Nimam težav z nastopanjem v javnosti, medtem ko veliko športnikov, ko se vključi mikrofon, zavzame obrambno držo in že ob vprašanju novinarja vem, kakšen bo njihov odgovor, da bo politično korekten, ki ne bo zmotil nikogar. Želim si, da bi se športniki malo bolj odprli. Nogomet poznam, rad bi slišal zgodbe športnikov tudi iz drugih panog, kakšni so njihovi izzivi, način treningov, življenja. Želim imeti zelo različne goste, ne le enega, ampak po dva ali tri, da se razvije športna debata, ko primerjamo panoge, izkušnje, probleme in uspehe. Ne bodo sodelovali le sedanji in nekdanji športniki, ampak tudi strokovnjaki z drugih področij, ki so pomembni za uspeh: psihologi, trenerji za fizično pripravo, nutricionisti ... Ena od idej je, da bi skupaj pred kamero gostil po dva predstavnika navijaških skupin Green Dragons in Viole.

Katerega gosta si najbolj želite v podkastu?

Logičen odgovor je Luka Dončić, ki je največja ikona slovenskega športa. Sanjsko bi bilo, če bi ga prepričal, da bi prišel in bi se pogovarjala. Imamo kopico vrhunskih športnikov. Zanimajo me kolesarji, Janja Garnbret in njen način priprav na poletne olimpijske igre v Parizu. Izjemno zanimiv se mi zdi tudi Tim Gajser. Če bom dobil dovoljenje Nogometne zveze Slovenije in strokovnega štaba, bi lahko naredil tudi kakšen podkast med pripravami reprezentance na Brdu pri Kranju. V glavi imam idejo, da povemo, kako smo doživljali večer in ure pred odločilno tekmo s Kazahstanom. S selektorjem Matjažem Kekom o projektu še nisva govorila, bi bil pa odličen sogovornik za podkast. Tudi če bom odšel v tujino, ne vidim ovir, da ne bi nadaljeval s podkasti, saj so mogoči tudi pogovori na daljavo.

Ste o tej svoji aktivnosti obvestili vodstvo Olimpije?

Ne. To je moja zasebna stvar. Vsi iz Olimpije so vabljeni k sodelovanju, saj se v njej dogaja toliko, da bi lahko napisal več knjig. Načrtujem, da bi epizode objavljal na tri do štiri tedne. Če se bom z nekom usedel za uro in pol ter z njim kramljal, mi to ne bo odvzelo osredotočenosti na nogomet. Za menoj je organizacijska ekipa, ki vse skupaj pripravi, jaz le vodim pogovor.

Olimpija je začela priprave na spomladanski del sezone. Kakšno je vzdušje v ekipi?

Priprave so naporne, za nameček me še zebe, igrišča so pomrznjena, zato smo se morali preseliti na umetno travo, kar ni najboljše za zdravje in že čutim v hrbtu. Moramo se prilagoditi. Umetna trava je vseeno boljša kot naravna, ki je trenutno trda kot beton. Del ekipe komaj čaka odhod na reprezentančno tekmo v ZDA, ostali pa priprave v Turčiji, kjer bodo pogoji boljši. V ekipi se čutita zagon in pozitivna energija, ni razočaranja nad vsem, kar se je dogajalo. V rokah imamo naslov prvaka, ki sem ga lovil štiri leta, zato ga niti slučajno ne bom enostavno izpustil iz rok. Celju bomo skušali pokvariti načrte, a ni vse v naših rokah, saj bodo morali narediti kar nekaj spodrsljajev, da se jim približamo. Vodilo je, da damo maksimum in se vključimo v boj za prvaka.

Glede na vaše odgovore sklepamo, da boste tudi spomladi igrali za Olimpijo.

Za zdaj ostajam. Treba je pretehtati pluse in minuse. Ob prestopu v tujino, ki bi bil lahko odmeven, je vedno tveganje, da spomladi ne bi stalno igral, kar bi vplivalo na moj status v reprezentanci. Če ostanem, mi Olimpija lahko ponudi nekatere stvari, zlasti minutažo, ki je zelo pomembna glede na izziv, ki ga prinaša evropsko prvenstvo.

Slovensko reprezentanco prva tekma letos čaka 20. januarja, ko se bo v San Antoniu na prijateljski tekmi pomerila z ZDA. Ekipa, v kateri bodo večinoma igralci iz slovenske lige, se bo zbrala v nedeljo na pripravah v Kopru.

Komaj čakam. Znova bom oblekel dres reprezentance in bom v družbi z elito slovenske lige ter nekaterimi fanti, ki igrajo v tujini, s katerimi se dobro poznamo. To je čisto uživanje. V ZDA, razen na letališču, še nisem bil, kar je nov izziv, ki se ga zelo veselim. Ne bi se branil, če bi si ogledal tudi kakšno tekmo lige NBA. Po tekmi v ZDA bomo igralci iz Maribora, Celja in Olimpije odpotovali naravnost v Turčijo, kjer bodo naši klubi na pripravah.

Koliko vam misli uhajajo k evropskemu prvenstvu, ki bo od 14. junija do 14. julija v Nemčiji in se bo Slovenija v predtekmovalni skupini merila z Dansko 16. junija v Stuttgartu, Srbijo 20. junija v Münchnu in Anglijo 25. junija v Kölnu?

Kar. Ni dneva, da ne pomislim na evropsko prvenstvo. Tako je tudi prav, ker je obenem opozorilo, ali vsak dan naredim vse prav, da bom poleti v najboljši formi. Zimske priprave so zelo pomembne, saj je to baza, da bom fizično dobro pripravljen do konca sezone, ko pride vrhunec z evropskim prvenstvom. Če se priprav lotevaš z levo roko, se lahko zgodi, da nisi optimalno pripravljen junija, ko bo najbolj pomembno.

*** 10 tekem je doslej odigral za Slovenijo.