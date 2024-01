Med prvimi, ki je obsodil to odločitev, je bil pianist Vlado Podany. »Odvratno! Štirideset let od olimpijade, vi pa boste privlekli nekoga, ki ni iz Sarajeva, niti ni iz Bosne in Hercegovine … Tony je vrhunski izvajalec, ampak zakaj se tako radi prilizujete vsem zunaj meja naše države? Sram vas bodi. Zato zapuščam Sarajevo in Bosno in Hercegovino. Z vami ne želim deliti niti zraka,« je med drugim zapisal.

Vplivnica Hana Hadžiavdagić Tabaković se je strinjala z njim. »Res me zanima, ali bi kdo iz Srbije ali Hrvaške na takšen dogodek povabil pevca, ki ni iz njihove države … Naj vam odgovorim – nikoli! Ob toliko perspektivnih mladih pevcih iz Bosne in Hercegovine in živih legend na praznovanje 40 let zimskih olimpijskih iger povabite nekoga 's strani'?! Kaj je z vašo glavo?« je sporočila.

Tony je na kritike odgovoril tako, da je na instagramu delil različna sporočila podpore, ki jih je prejel glede nastopa in v katerih so mu številni napisali, da je dobrodošel v Sarajevu.