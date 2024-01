Vplivnica je svoje početje pripisala napaki v komunikaciji. »To je napaka, ki je v prihodnje ne bom ponovila. Vse dobrodelne dejavnosti, s katerimi sem se vedno ukvarjala, bom popolnoma ločila od komercialnih dejavnosti. Ker tudi če je končni cilj dober, lahko pride do nesporazumov, če nad komunikacijo ni dovolj nadzora,« je sporočila. Vse skupaj je komentirala tudi italijanska premierka Giorgia Meloni. Ta je po pisanju La Repubblice dejala, da pravi vzorniki niso vplivneži, ki služijo denar z nošenjem oblačil in kazanjem torbic ali promoviranjem zelo dragih tort, s katerimi prepričujejo ljudi, da delajo dobra dejanja, cena pa služi samo začinjenim honorarjem. Pravi vzorniki so tisti, ki ustvarjajo, oblikujejo in proizvajajo italijansko odličnost.