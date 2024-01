V BiH nori na vremenarko Noro

Voditeljica Nora Šahinpašić, ki že več kot leto dni vodi vremensko napoved na komercialni televiziji v Bosni in Hercegovini OBN, osvaja številne gledalce, ki menda vremensko napoved gledajo samo zaradi nje, zaradi seksi videza pa je zelo priljubljena tudi na družbenih omrežjih tiktok in instagram. Nekateri od posnetkov iz vremenske napovedi, ki jo vodi Nora, imajo celo na tisoče ogledov, enega od njih pa si je na tiktoku ogledalo že več kot milijon ljudi. Slava Nore Šahinpašić je zdaj dosegla tudi sosednjo Hrvaško, kjer je priljubljena voditeljica za časnik 24 sata razkrila, kakšno vreme pričakuje letošnjo zimo. »Za Bosno in Hercegovino ter Hrvaško napovedujem mrzlo zimo. Doslej so bile temperature do 13 stopinj Celzija, zdaj pa se pripravite na minus,« je dejala.