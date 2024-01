Frederik X. ima poleg tega tudi dve tetovaži: morskega psa na nogi in nenavadno nordijsko tetovažo na ramenu. A vseeno ne bo prvi tetoviran danski kralj. Njegov dedek, Frederik IX., ki je vladal 25 let (1947–1972), je bil David Beckham med kralji. V prinčevskih časih, ko je služboval v vojni mornarici, si je omislil kar devet tetovaž. Člani danske kraljeve družine so potomci Vikingov in sorodniki vikinškega kralja Haralda, ki je bil soustanovitelj združenega danskega kraljestva v 10. stoletju, ko je to vključevalo na samo Dansko, ampak tudi Nemčijo, južno Švedsko in Norveško.

Deseti danski kralj Frederik se je rodil 26. maja 1968 (z urgentnim carskim rezom) kot starejši od dveh sinov kraljevega para zadnjih 52 let. Po obiskovanju zasebne osnovne šole na Danskem se je leto dni šolal v francoskem internatu v Normandiji, École des Roches, da bi se na očetovo željo naučil francoščine. Njegov pred petimi leti umrli oče, princ Henrik, ki nikoli ni mogel preboleti tega, da ga niso razglasili za kralja, ko je njegova žena postala kraljica, je bil francoskega rodu. Princ Frederik je maturant gimnazije Øregård Gymnasium v Köbenhavnu. Študij političnih ved na danski Univerzi Aarhus je vključeval enoletni študij na prestižni ameriški Univerzi Harvard, ki jo je obiskoval kot Frederik Henriksen. Lažen priimek je bil poklon očetu, nekdanjemu francoskemu diplomatu Henriju de Monpezatu. Poleg danščine tekoče govori francoščino, angleščino in nemščino.

V mladosti upornik in žurer

V mladosti se je vedel uporniško, ker si ni želel ne medijske pozornosti ne krone. Rešitev je iskal v hitrih avtomobilih in hitrem življenju. V devetdesetih letih so ga razglašali za razvajenega žurerskega princa. Žuriranje je potem nadomestil z diplomatsko in vojaško kariero. Ter športom. Po univerzi je služboval kot danski diplomat na sedežu Združenih narodov v New Yorku in na danskem veleposlaništvu v Parizu. Vojaško kariero v vseh treh rodovih danske vojske, med katero si je omislil obe tetovaži, je začel kot potapljač v elitni amfibijski enoti danske mornarice. Tam se ga je prijel vzdevek Pingo, ker se je ob neki priložnosti, ko se je njegova potapljaška obleka napolnila z vodo, premikal kot pingvin. Leta 2000 je sodeloval v 3500 kilometrov dolgi in štiri mesece trajajoči smučarski ekspediciji na Grenlandijo. Zaradi predrznega navdušenja nad zimskimi športi je večkrat končal v bolnišnici, predvsem zaradi nesreč s skuterjem in motornimi sanmi.

Iz uporniškega in žurerskega mladega princa se je prelevil v odgovornega bodočega kralja, ki pooseblja dansko sproščeno liberalno monarhijo. Čeprav je ni mogoče primerjati s še vedno okostenelo britansko monarhijo, imata s kraljem Karlom III. skupno strast: varstvo okolja in bitka proti podnebnim spremembam. »Ko bo prišel čas, bom krmaril ladjo,« je dejal pred dvema letoma, ob 50-letnici vladanja svoje matere. Občasno ga je še odneslo na nekdanja žurerska pota. Leta 2014, ko je imel 46 let, se je udeležil legendarnega festivala Burning Man v Nevadi v ZDA, na katerem se je predstavljal kot Hamlet. Leta 2017 princu, ki mu rečejo tudi Babyface (Otroški obraz), niso dovolili vstopa v bar v Brisbanu v Avstraliji, ker ni imel osebnega dokumenta. Imel je 49 let. Morda si je zato pustil rasti že sivobelo brado.

Ko je Fred srečal Mary

Ravno v Avstraliji je spoznal bodočo ženo, ki bo v nedeljo postala kraljica Mary. Enainpetdesetletna lepotica, ki naj bi ji bila podobna desetletje mlajša valižanska princesa Kate, trdi, da se ji ni sanjalo, kdo je Fred, kot se ji je predstavil princ, ko sta se spoznala v baru v Sydneyju, kjer je leta 2000 spremljal olimpijske igre. Pol ure po tistem, ko je princ začel osvajati takrat 27-letno visoko, postavno in glamurozno direktorico nepremičninske agencije, ji je nekdo prišepnil: »A ti sploh veš, kdo je to?« Ko jo je vprašal za telefonsko številko, jo je dobil. Tri leta kasneje, ko je že govorila dansko, a z močnim naglasom, sta bila zaročena in leto kasneje (2004) poročena. Kot prinčeva mati, ki se je poročila s Francozom (zato morda bodoči kralj ni tako visok, kot je večina Dancev), se je tudi on poročil s tujko. Mary se je rodila leta 1972 v Avstraliji, vendar ima škotsko kri. Njena starša sta Škota, ki sta emigrirala v Avstralijo leta 1963. Na univerzi v Tasmaniji je diplomirala trgovino in pravo.

Je bil romantični princ nezvest?

Njegov nagovor na poročnem sprejemu je bil nepozabno romantičen. »Radost in moč, ki mi ju daješ, sta podnevi sonce, ki s svojim sijajem topi vse dvome in temo na zemlji. Ponoči pa siješ kot luna, ki s pozornim tenkočutnim žarkom nežnosti ugaša zlo in prevaro, po katerih posegajo simboli teme.« Ni neveste, ki ne bi sijala od sreče ob teh besedah ženina, posebno če je princ. Ko so princa Charlesa po zaroki z lady Diano vprašali, ali sta zaljubljena, je odgovoril: »Da, karkoli že ljubezen pomeni.« Ni presenetljivo, da ima bodoči danski kraljevi par enkrat več otrok, kot sta jih imela Charles in Diana. Štiri. Prvič sta postala starša leta 2005, ko je Mary rodila zdaj 19-letnega princa Christiana, ki bo v nedeljo postal prestolonaslednik. Njun drugi otrok, 17-letna princesa Isabella, se je rodila leta 2007. Leta 2011 sta jima sledila dvojčka, zdaj 13-letna princ Vincent in princesa Josephine.

Do nedavnega so imeli njun zakon za pravljičnega. Potem pa so princa oktobra lani v Madridu paparaci fotografirali v družbi znane mehiške članice visoke družbe, 47-letne postavne blondinke in nekdanje manekenke ter milijarderske snahe Genoveve Casanova, ko sta se sprehajala v parku, obiskala razstavo Pabla Picassa in večerjala ob strastnem flamenku. Med razstavo in večerjo sta bila v njenem madridskem domu, iz katerega sta prišla drugače oblečena, kar je sprožilo govorice o njuni aferi. Danski dvor trdi, da sta samo dolgoletna prijatelja, ona »kategorično zanika zlobne trditve o njenem romantičnem razmerju« in grozi s tožbami. Princ Frederik in princesa Mary sta kljub govoricam o njegovi nezvestobi, ki še niso potihnile, v javnosti vedno nasmejana in se držita za roke. Tako bo tudi v nedeljo, ko bosta postala kralj Frederik X. in kraljica Mary.