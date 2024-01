Naša smučarija je zavozila

Slovenci se radi trkamo po prsih v stilu, da nas je malo, ampak v športih smo veliki. Da smo neke vrste svetovni fenomen, ki ga vsi opazijo. Za dokaz postrežemo z imeni, kot so Dončić, Kopitar, Roglič, Čeh, Pogačar in Garnbretova . Dodamo še ekipe smučarskih skakalk in skakalcev, odbojkarje ter na koncu še košarkarje, rokometaše in nogometaše. Impresivna imena in razlog za zadovoljstvo.