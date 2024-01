Razstavljena dela so prejeli na natečaj Plaktivat, ki je letos potekal na temo stisk mladostnikov. Namen natečaja za družbeno odgovoren mestni plakat je bil na pozitiven način opogumiti mladostnike, da spregovorijo o svojih stiskah. Na natečaj, ki ga je razpisal TAM-TAM Inštitut v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in TOM telefonom, so prejeli 400 del, in sicer iz 34 držav, od Paragvaja, ZDA in Kanade do Vietnama, Japonske in Nove Zelandije.

Pod zmagovalni plakat Vse je kul se podpisujeta Matej Ferlič in Juš Šoltes, ki sta žirijo prepričala z neolepšanim prikazom konkretnega stanja. »Včasih je že to dovolj, da učinkovito in brez ovinkarjenja opozori na tematiko, ustavi korak težko ulovljivih mladih in začne debato v širši družbi. Slednjo sicer poganjajo podobe, a zmagovalno delo je za osvetlitev stisk mladih raje dalo glavno besedo besedam samim, ki nas popeljejo skozi nezloščeno realnost. Za mentalno zdravje je namreč ključno, da svoje mesto dobijo tudi sicer neizrečene neprijetne misli; dobra novica pri tem pa je, da lahko vsak poišče svoj način, kako jih izrazi – tudi prek TOM telefona – in komu jih lahko zaupa. Lahko bi rekli, da čeprav zmagovalni Plaktivat deluje kot monolog, je njegov namen, da s svojim odmevom sproži pogovor(e),« je v utemeljitvi zapisal predsednik ocenjevalne komisije za osrednjo kategorijo natečaja Peter Zabret. V kategoriji Sveža kri, namenjeni študentom, so nagradili dve deli, in sicer plakat Urbana Šelja z naslovom Izbrati pomoč ni sramota in plakat Nuše Mihalič Cunami stiska. Žirija, ki je izbirala dela v tej kategoriji, je navedla, da je Šelj s sporočilnostjo ilustracije dokazal, da razume tipično strukturo stiske. Plakat Cunami stiska po mnenju žirije odlikuje ustrezna komunikacija.