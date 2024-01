Izrael je na drugi dan uvodnih sodnih postopkov pred meddržavnim sodiščem (ICJ) v Haagu včeraj s svojih zornih kotov zavračal vse obtožbe Južne Afrike, ki mu očita izvajanje genocida v Gazi. Skupina odvetnikov Izraela je sodišču poskušala dokazati, da je tožba politično nedopustna in pravno nična, saj naj sodišče za obravnavo primera sploh ne bi bilo pristojno. Morebitno sprejetje nujnih ukrepov, h katerim poziva Južna Afrika, pa je po njihovi oceni prav tako neupravičeno. Eden izmed temeljnih argumentov vseh izraelskih zagovornikov je bil, da obtožbe Južne Afrike o genocidu predstavljajo izkrivljanje resnice, saj da se genocid ne dogaja.

Ogrožena samoobramba

Po uvodni četrtkovi predstavitvi argumentov Južne Afrike je najvišji sodni gremij Združenih narodov, ki lahko obravnava zgolj tožbe med državami, včeraj slišal predstavitev povsem drugačnega pogleda na vojno v Gazi, na tamkajšnje uničenje in civilne žrtve. Najprej je z dolgim političnim nastopom obravnavo začel pravni svetovalec izraelskega zunanjega ministrstva Tal Becker. Izrael ni začel te vojne, niti je ni želel, je rekel in dodal, da je južnoafriška skrb za človečnost prazna, saj so poskušali stanje prikazati tako, kot da je 75-letni obstoj Izraela nelegitimen.

Becker je predvajal zvočni posnetek hamasovca na dan oktobrskega terorističnega napada, ki je klical starše in se jim hvalil, da je pravkar ubil deset Izraelcev. Pokazal je slike izraelskih talcev v rokah Hamasa in sodišče spraševal, ali niso ti ljudje vredni njihove zaščite. »Zahteva za končanje napadov bi ogrozila pravico Izraela do samoobrambe,« je poudaril. Podvomil je o Hamasovi statistiki o 23.000 ubitih in podobno kot drugi kasnejši zagovorniki Izraela dejal, da so južnoafriški očitki pristranski in sporni ter takšne narave, kot da se v Gazi bojuje zgolj Izrael. Uporaba konvencije proti genocidu, ki je bila sprejeta zaradi holokavsta nad Judi v drugi svetovni vojni, bi razgradila obljubo, dano Judom po tej vojni, da se takšni zločini ne bodo ponovili, je rekel in dodal, da bi tožbo morali zavrniti, saj da gre za obrekovanje.

Brez naklepa ni genocida

Priznan mednarodni pravnik Malcolm Shaw je v svojem nastopu sodišče spomnil na prejšnje odločitve, ko je gremij že ugotovil, da sama grožnja z uporabo sile še ne pomeni genocida. Spodkopaval je oceno Južne Afrike, da je sodišče pristojno za obravnavo primera. Lotil se je predvsem kriterija, da je pred vložitvijo tožbe med državama moral obstajati spor glede vojne v Gazi. Po njegovi oceni Južna Afrika o tem ni predložila dokazov. Prav tako je s povsem nasprotnimi izjavami izraelskih uradnikov (tudi tvitom premierja Netanjahuja), kot jih je dan poprej navajala Južna Afrika, Shaw dokazoval, da naklepa glede genocida nad palestinskim ljudstvom pri izraelskih politikih ni in da so izraelske oblasti zavezane k zmanjšanju žrtev med civilnim prebivalstvom. Ker ni genocidnega naklepa, tudi ni genocida, sodišče pa ne more sprejeti ne sodbe ne začasnih nujnih ukrepov, je argumentiral svoje stališče.

Odvetnica Galit Rajuan je osvetljevala okoliščine izraelskih dejanj in poudarjala, da civilne žrtve v urbanem vojskovanju še ne pomenijo genocidnih dejanj. Ponovno je poskušala prikazati izkrivljenost južnoafriške tožbe, ker tožnica ni navajala, da Hamas uporablja civilno infrastrukturo, med drugim tudi bolnišnice, kjer so odkrili orožje – tudi pištolo v inkubatorju. Rajuanova je prav tako poskušala pokazati, kako posebna enota izraelske vojske z obveščanjem palestinskega prebivalstva o evakuacijah poskuša zaščititi civiliste, ne pa izvesti njegovega uničenja. Podobno je pojasnjeval izraelski odvetnik Omri Sander. Da Izrael ne izvaja genocida, je dokazoval s tem, da je Izrael omogočil dovoz humanitarne pomoči, prihod dodatnih zdravstvenih ekip in odmetavanje humanitarne pomoči iz zraka. Prav tako je Sander poskušal dokazati, da nujni ukrepi, ki naj bi jih sodišče sprejelo, sploh niso potrebni, ker se obseg sovražnosti v Gazi zmanjšuje, če pa bi ukrepe uvedli, bi Izraelu grozila nepopravljiva škoda.

Vsakega izmed devetih predlaganih začasnih ukrepov se je podrobneje lotil odvetnik Christopher Staker in pojasnjeval, zakaj niso primerni. Ključen argument je bil, da bi z zahtevano odobritvijo prekinitve napadov Izraelu zvezali roke, medtem ko bi Hamas napade lahko nadaljeval, hkrati bi prekinili poskuse Izraela, da osvobodi talce.