No, naj pojasnimo: mi smo merili predvsem na ugotovitve mnogih pametnjakovičev, da je tudi državno in javno upravo treba voditi učinkovito, torej tako kot uspešna podjetja, skratka z metodami tako imenovanih gospodarstvenikov oziroma menedžerjev. Torej, želeli smo reči, da vse bolj prevladuje teza, da je treba državo voditi kot firme.

No, očitno smo živeli v zmoti. Z izvolitvijo Čalušićeve za ministrico – izhajajoč iz tega, da je prej doma vodila kafič – pa smo dobili empirično potrditev, da so naši menedžerji v veliki zmoti. Državne uprave in njenih posameznikov očitno ne gre voditi kot podjetja, ta bodo dejansko vodili kot – kafiče.