Na tokratnem razpisu imajo interesenti za vložitev vloge 30 dni časa, njihovo odpiranje bo 15 dni zatem, je razvidno iz razpisa, objavljenega v slovenskem in evropskem uradnem listu. Ministrstvo jih lahko zaprosi še za dopolnitev vloge. Vlagatelji bodo o izidu izbirnega postopka obveščeni najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Po programu za večjo letalsko povezljivost Slovenije v obdobju 2023-2025 je na prvem prednostnem seznamu skupno 10 prog, in sicer štiri za lete na končno destinacijo - Bruselj, Skopje, Praga in Berlin -, ter šest za lete na letališča, od koder bodo lahko potniki leteli naprej, to so Dunaj, Koebenhavn, Atene, Madrid, Amsterdam in Helsinki.

Na drugem seznamu so povezave z Rimom, Stockholmom, Oslom, Barcelono, Lizbono, Prištino in Parizom. Na tretjem seznamu pa so vse destinacije na ozemlju skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA), kamor sodijo države EU, Norveška in Islandija ter Albanija, BiH, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Kosovo.

Subvencionirali bodo 50 odstotkov letaliških pristojbin

Program predvideva subvencioniranje 50 odstotkov letaliških pristojbin na treh mednarodnih letališčih Brnik, Maribor in Portorož za prevoznike, ki bodo vzpostavili lete na razpisanih povezavah. Upravičeni prevozniki bodo subvencije prejeli na podlagi trimesečnih poročilih o opravljenih letih in o številu prepeljanih potnikov.

Na podlagi lanskega aprilskega razpisa je septembra lani v Luksemburg začela leteti luksemburška letalska družba Luxair, na podlagi drugega razpisa s konca lanskega junija pa bo s poletnim voznim redom, ki bo začel veljati konec marca, v Rigo začel leteti prevoznik Air Baltic.

Na tretjem razpisu sta bila izbrana letalska prevoznika Iberia Airlines in Norwegian Air, ki bosta prejela državno pomoč za vzpostavitev povezav z Madridom oz. Koebenhavnom. Madridom in Ljubljano bosta povezovala med 29. julijem in 5. septembrom, Koebenhavn in Ljubljano pa od 29. aprila do 31. oktobra 2025.