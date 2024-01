Cornelia Hütter je osvojila peto zmago v svetovnem pokalu, četrto na tekmah v superveleslalomu, prvo v Altenmarkt-Zauchenseeju. Enaintridesetletna Avstrijka je z današnjo zmago prevzela mesto vodilne v seštevku discipline.

Italijanki Sofia Goggia in Federica Brignone, ki sta krojili razplet uvodnih dveh ženskih superveleslalomov v sezoni, tokrat nista bili na vrhu. Goggia, ki je zmagala v St. Moritzu, je na enem od zavojev zdrsnila in ostala brez uvrstitve, Brignone (+0,32), zmagovalka tekme v Val d'Iseru, pa je na četrtem mestu boj za stopničke izgubila za 11 stotink sekunde.

Edina slovenska tekmovalka v hitrih disciplinah Ilka Štuhec je nazadnje tekmovala v svetovnem pokalu pred 27 dnevi v Val d'Iseru, kjer je bila peta v smuku in 15. v superveleslalomu. Tokratnega konca tedna v Avstriji pa Štuhec ni najbolje začela. Štuhčva je božične praznike pričakala z boleznijo, kar je pomenilo prisilen počitek. Konec lanskega leta je nekaj dni trenirala na Peci, nato je imela na treningih v San Pellegrinu neugodne vremenske razmere, ki so odnesle nekaj dni treninga.

Ilka Štuhec se na zaviti progi ni znašla

Mariborčanka se na precej zaviti progi v Zauchenseeju, značilni predvsem po visoki hitrosti takoj po izhodu iz startne hišice, ni znašla. Na progo se je pognala kot 20., a je na vseh odsekih nabirala zaostanek, ki je ob prihodu v cilj znašal zajetnih 2,41 sekunde, kar je bilo največ od vseh do takrat uvrščenih smučark. Štuhec (41.) so po vrsti prehitevale tekmovalke in je izpadla iz trideseterice najboljših, ki osvojijo točke za svetovni pokal.

Štuhčeva je bila po tekmi zelo razočarana: »Današnji dan je bil zelo pod pričakovanji oziroma pod tem, česar sem sposobna in v kaj verjamem, da lahko odsmučam.« Slovenska šampionka meni, da ji v zadnjem času manjka sproščenosti. »Nesproščenost se potem pozna pri vožnji na tekmi, zato ker se bolj peljem, kot pa tekmujem oziroma samozavestno in sproščeno napadam.«

»V idealnih razmerah, kot so bile danes, se punce mečejo dol na polno, na vse ali nič, in potem se tudi brez neke ogromne napake čas zelo enostavno izgubi. Ne glede na to je jutri nov dan, nova priložnost. Marsikaj imam od včeraj za popraviti, ker sem bila linijsko kar nekajkrat stran od tega, kar sem si zamislila, tako da sem morala precej improvizirati,« je Ilka Štuhec napovedala, da bo smuk skušala odpeljati bolje. »Čim bolj bom delala na tem, da me ti ne najboljši nastopi ne dotolčejo, da enostavno vztrajam, nadaljujem, dokler se vse skupaj ne 'poklopi' in potem bo vse skupaj tudi zelo lažje,« je sklenila.

Današnja tekma je nadomestna za odpovedano iz Sankt Moritza, v soboto in nedeljo bosta na sporedu smuk in še en superveleslalom. Američanka Mikaela Shiffrin, vodilna v skupnem seštevku zime, se je tekmam v Zauchenseeju odpovedala, znova pa bo nastopila v torek na nočnem slalomu v Flachauu.