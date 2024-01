Intervju – Timi Max Elšnik, slovenski nogometni reprezentant: Zaenkrat ostajam v Olimpiji

Kapetan nogometašev Olimpije in slovenski reprezentant Timi Max Elšnik ni spreten le na igrišču, ampak tudi zunaj njega. V Ljubljani je pred številnimi svojimi prijatelji predstavil platformo Timax.si, s katero želi preko podkastov in blogov ljubiteljem športa še bolj približati svet, ki ga običajno spremljajo od daleč. Začel je udarno, saj je imela prva epizoda naslov Večni derbi, v njej pa so v zanimivi debati sodelovali nekdanji nogometni zvezdniki Zlatko Zahović, Rok Kronaveter in Nejc Vidmar.