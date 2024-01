Da je le še vprašanje časa, kdaj bo klub iz Bližnjega vzhoda, natančneje Dubaja, zaigral v košarkarski evroligi, je jasno že dolgo. Denar je sveta vladar in očitno si lahko mesto med evropsko košarkarsko elito kupijo tudi klubi iz držav brez kakršnekoli košarkarske tradicije in geografske povezanosti s staro celino. Če gre verjeti zapisom španskega športnega časopisa Mundo Deportivo, bi se to lahko zgodilo že v prihodnji sezoni. Vodstvo tekmovanja naj bi za šestletno sodelovanje v žep pospravilo 150 milijonov evrov, 13 klubov lastnikov (Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Olympiakos, Panathinaikos, Anadolu Efes, Fenerbahče, Maccabi, Žalgiris, Milano, Bayern, Asvel, CSKA) pa v prihodnjih petih sezonah po milijon evrov. Klub iz Dubaja naj bi sodeloval tudi v ligi ABA. Naj spomnimo, da je Dubai BC nedavno že sodeloval na mladinskem turnirju jadranskega tekmovanja.

Da bi lahko klub iz Dubaja že v naslednji sezoni resnično zaigral v evroligi, je potrdil tudi direktor tekmovanja Paulius Motiejunas. »Zelo težko govorim o časovnih okvirjih. Potrebno bo narediti nekaj, česar v zgodovini tekmovanja še nismo. A govorimo o tržišču, ki je za nas izredno zanimivo. Ves čas delamo majhne korake k cilju, da se klub iz Dubaja resnično vključi v evroligo. Kdaj s bo to zgodilo, je nemogoče napovedati. Lahko se bo odvilo hitro, lahko pa bomo potrebovali še nekaj časa. Proces smo sprožili, ker bi se za nas, kot sem že omenil, odprl povsem nov trg, nova sfera, ki bi jo radi raziskali in izkoristili,« je pojasnjeval Paulius Motiejunas.

Ko so ga povprašali, kakšne so možnosti v odstotokih, da bi Dubai BC že v naslednji sezoni igral v evroligi, je odgovoril, da so 50-odstotne. »To govorim z upanjem, da lahko pridemo do dogovora. Morate razumeti, da se vsakič, ko že mislimo, da smo zaprli zadnjo stran pogajanj, odpre nova, na kateri je 20 točk, o katerih je potrebno debatirati in najti skupno besedo,« je še pojasnil Motiejunas in izpostavil največje morebitne težave. »Zavedamo se, da bi bili letalski poleti za klube dolgi. Kot tudi, da bi v tekmovanje spustili klub, ki bi imel praktično neomejen proračun. To je velik izziv. S klubi s stalno licenco se pogovarjamo, kako to rešiti. Ideja je, da bi lahko zapravili le toliko, kolikor v eni sezoni zaslužijo. A bolj kot to nas zanima novo tržišče. Potencialni novi sponzorji, ki bi omogočili, da bi se razvijali hitreje. Hkrati pa bi tudi obstoječim sponzorjem omogočili, da se predstavijo na novem trgu. Potencial je brezmejen.« S Prihodom kluba iz Dubaja naj bi evroliga dobila tudi novega glavnega sponzorja. Turkish Airlines naj bi zamenjal Fly Emirates.