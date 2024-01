Tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning je sporočila, da sta strani po pogovorih v sredo in četrtek ob posredovanju Kitajske dosegli dogovor o takojšnji prekinitvi ognja, umiku vojaškega osebja ter reševanju sporov in zahtev s pogajanji. Pogovori so potekali v obmejnem kitajskem mestu Kunming, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dosego dogovora ob posredovanju Pekinga sta AFP potrdili tudi sprti strani.

Pri tem pa niso pojasnili, za katera območja velja prekinitev ognja.

Oboroženo zavezništvo treh etničnih manjšin je oktobra lani v zvezni državi Shan, ki meji na Kitajsko, sprožilo ofenzivo proti vladajoči vojaški hunti. Pri tem je zavzelo več mest in mejnih prehodov, pomembnih za trgovino s Kitajsko.

Peking je prejšnji teden izrazil nezadovoljstvo, ker so spopadi v Mjanmaru na kitajski strani terjali žrtve in napovedal ukrepe za zaščito svojih državljanov, potem ko so lokalni mediji poročali, da je artilerijski izstrelek iz Mjanmara eksplodiral na kitajskem ozemlju.

Iz Pekinga so danes še sporočili, da sta se strani zavezali, da bosta ohranili mir in stabilnost na meji ter da ne bosta ogrozili varnosti kitajskih prebivalcev ob meji.

Po ocenah analitikov je bila ta ofenziva največji vojaški izziv za hunto, odkar je z vojaškim udarom leta 2021 prevzela oblast v tej državi v jugovzhodni Aziji.

V državi z več kot 130 etničnimi skupinami se sicer oboroženi uporniki več etničnih skupin že desetletja borijo proti vladnim silam in zahtevajo večjo avtonomijo.