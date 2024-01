Sodni svet kot začasno in delno rešitev podpira predlog ministrstva za pravosodje, ki predvideva dodatek v višini 1071,59 evrov bruto za sodnike od 1. junija lani, ko je bila izdana ustavna odločba. Sodni svet bo pri ustavnem sodišču predlagal nujno in prednostno obravnavo.

V odgovor na izjavo kabineta predsednika vlade, ki je označila sodniške plače za neustrezne, Horvat poudarja, da izvršitev ustavne odločbe ni povezana z urejanjem plačnih nesorazmerij v javnem sektorju. V četrtek so iz kabineta sporočili, da je uresničitev ustavne odločbe vezana na celotno plačno reformo.

Sodniki so že v sredo začeli opozorilni protest, ki bo trajal do 24. januarja. Razlog za protest je nespoštovanje ustavne odločbe iz junija lani, ki je ugotovila, da so sodniške plače prenizke. Med protestom bodo sodniki, ki vodijo postopke, sami odločali, ali bodo že razpisane naroke preklicali.

Več si lahko preberete:

Sodniki začeli dvotedenski opozorilni protest

#odziv: Slovensko sodniško društvo o ''nesmislih'' pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan

Dominika Švarc Pipan: Moj odstop ne bi pripomogel k hitrejši rešitvi glede sodniških plač