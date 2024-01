Solzivec proti gasilnemu aparatu

Čeprav naj bi veljalo, da je sosedova trava vedno bolj zelena, Slovenci pregovorno vendarle raje živimo po načelu – da bi sosedu krava crknila … Tako niti ne čudi, da se v naši rubriki kdaj pa kdaj znajdejo tudi tisti, ki ljudem na drugi strani žive meje povzročajo nemalo preglavic. Policisti v Luciji so pred kratkim preiskovali primer spora, v katerem sta na dvorišče sosede prišla starejša moška, nato pa v jamo na njivi zmetala več njenih predmetov. Vzrok razprtij: lastništvo dvorišča. Medsosedske težave so reševali tudi policisti v Ilirski Bistrici. Eden je drugemu najprej razbil šipo na hiši, ta ga je potem pošprical s solzivcem. Prvi mu ni ostal dolžan in je vanj uperil gasilni aparat. Ljudje božji, pa kaj počnete? Ne se kregati, radi se imejte! Od koga pa si boste sposojali sladkor in kavo, če boste skregani s sosedi?

Z nožem po mikser

O sosedu »iz pekla« poročajo tudi naši južni sosedje, kjer so 53-letnega Damira zaradi poskusa uboja soseda Željka (in to v njegovi hiši!), obsodili na tri leta in pol zapora. Ljudje so skočili v zrak, kazen se jim zdi občutno prenizka. Februarja lani se je sredi nekega popoldneva Damir spomnil, da nujno potrebuje 'mikser', ki ga je posodil Željku. Na poti je očitno že pozabil, po kaj je šel, saj je namesto pozdrava začel po zraku mahati z nožem. Soseda je dvakrat zabodel v trebuh, zdravniki so ga komaj rešili. Na smrt pijanega Damira, v krvi je imel okoli 2,2 promila alkohola, so odpeljali na treznjenje. Kasneje je razložil, kako je med rezanjem drevja pri drugem sosedu Štefu spil pol deci rakije in nekaj 'gemištov', kako je prišel do Željka, pa sploh ne ve. Spomni se, da je Željko spal na kavču in koga je prebudil, naj bi ga skušal napasti. V strahu za življenje ga je zaštihal. Željkova zgodba je bila malo drugačna. Ko ni našel mikserja, se je Damir razjezil, začel je kričati in ga psovati. Nagnal ga je iz hiše, a ga je pred tem uspel zabosti. Sosedi so bili pred tem v dobrih odnosih, pomagali so si pri košnji trave in drugih opravilih. Po razlivanju krvi se je ljubezen ohladila.

Špeh banda

Na terenu so se znova podili lačni tatiči. V Bistrici ob Sotli so iz odklenjenega poslopja odnesli 120 salam in za 50 kilogramov kranjskih klobas, vrednih več tisoč evrov, na območju Šentjerneja so odnesli »le« za 200 evrov suhomesnatih izdelkov. Nepridipravi v Škocjanu pa so očitno sami hoteli imeti koline, saj so iz hleva odnesli štiri ovce. Na Hrvaškem naj bi bilo stanje še hujše kot pri nas, saj se v času po kolinah po celi državi organizirajo ’špeh tolpe’, ki jim diši vse, od slanine prek klobas do dimljenega mesa. Gurmanski lopovi so izbirčni, zanimajo jih le najboljši kosi mesa, ostalih se ne dotaknejo. Ljudje dobrote pred njimi skrivajo, na kmetijah je vedno več nadzornih kamer.

Usoden prometni znak

Srbski mediji poročajo o neobičajni, a tragični prometni nesreči. V noči s sobote na nedeljo sta se v avtu naokoli vozila dva moška. 31-letni sopotnik je na neki točki in iz neznanega razloga glavo potisnil skozi okno in užival v vetru v laseh. A ne za dolgo. Z glavo je namreč tako silovito udaril v prometni znak, da ga je šofer odpeljal v bolnico, a mu tudi tam niso več mogli pomagati. Umrl je. Srbski mediji ne dodajajo, ali je bil kateri od njiju morda pod vplivom prepovedanih substanc.

Lov na zaklad

Brazilskega upokojenca so v smrt pahnile sanje. Dobesedno. 71-letnemu Joau je namreč duh v sanjah zaupal, da se pod njegovim posestvom skriva zlato. Postal je obseden z idejo, da bo končno bogat. Čez noč se je spremenil v lovca na zaklade. Začel je kopati in se ni več ustavil. Sredi kuhinje je izkopal 40 metrov globok jašek z manj kot metrskim premerom. Ta je bil zanj usoden. V trenutku nepazljivosti mu je spodrsnilo na blatu, padel je vanj in se ves polomil. Gasilci in reševalci mu niso mogli več pomagati. Joao se na dobronamerna opozorila sosedov, da je jašek preglobok, ni oziral. Pred očmi je imel le svetleče se zlato. Za kopanje luknje je najemal tudi druge, za pomoč je zapravil pravo bogastvo. V zadnjih dneh pred smrtjo naj bi celo razmišljal o uporabi dinamita.