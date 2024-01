Matthew Tkachuk je proti koncu rednega dela tekme izenačil za panterje, ki so pred zmago zaostajali z 0:1 in z 1:2. Med strelce se je vpisal še Sam Bennett, vratar Sergej Bobrovskij pa je zaustavil 31 strelov.

»Nocoj je bila to za nas res težka preizkušnja," je dejal junak večera Reinhart: "A všeč mi je bila naša bitka. Všeč mi je bilo, kako smo se borili. Bilo je zabavno igrati.«

Za panterje je bila to že deveta zaporedna zmaga, medtem ko imajo kralji na zadnjih sedmih tekmah sila skromen izkupiček 0-3-4.

Tokrat sta za goste zadela Trevor Moore in Drew Doughty, vratar Cam Talbot pa je zbral 38 obramb. Kopitar je v 21:53 minute na ledu vpisal eno podajo.

Trener losangeleškega moštva Todd McLellan je razočaran, saj so njegovi varovanci na zadnjih treh tekmah zapravili prednost v zadnji tretjini.

»V ekipi se čuti frustracija. Skrbelo bi me, če ne bi bilo,« je dejal trener kraljev in dodal: »Frustracija je nevarno čustvo, če ga ne usmerite na pravi način, in mislim, da je naša ekipa s tem za zdaj zelo dobro spopadla. Ko nadaljuješ z nizom, ki ti ne gre, si včasih res vznemirjen zaradi truda, ki ga vlagaš, a trenutno nas to ne skrbi.«

Naslednja tekma kralje čaka v soboto, ko bodo gostovali pri Detroit Red Wings. Ti so prav tako doživeli poraz. Po podaljšku je bila boljša ekipa Edmonton Oilers s 3:2. Alex Lyon je sicer za Detroit zbral kar 44 obramb.

Zvezdnik Edmontona Connor McDavid je izsilil podaljšek z golom v tretji tretjini, Darnell Nurse pa je dokončal delo v podaljšku.

Naftarji so prišli do devete zmage zapovrstjo, s čimer so izenačili klubski rekord in se vse bolj približujejo kraljem, ki imajo na tretjem mestu pacifiške skupine z 48 točkami zgolj še tri točke prednosti pred Edmontonom in Seattlom.

Tudi Seattle Kraken je zmagal, v gosteh je s 4:1 odpravil Washington Capitals. To je bila osma zmaga po vrsti za Seattle.

Vodilna ekipa pacifiške skupine Vancouver Canucks je s 4:3 po podaljšku ugnala Pittsburgh Penguins. Vancouver je zbral že 59 točk na 42 tekmah, le točko več imajo v zahodni konferenci Winnipeg Jets, ki so z 2:1 premagali Chicago Blackhawks. Wininipeg je prišel do osme zaporedne zmage, kar je rekord kluba.

Zmagala je tudi s 53 točkami druga najboljša ekipa pacifiške skupine, Vegas Golden Knights, ki je po podaljšku z 2:1 premagala najboljšo zasedbo vzhodne konference Boston Bruins.

V pestrem hokejskem večeru se je kar šest tekem končalo po podaljšku.

Jegor Šarangovič je bil s tremi zadetki najbolj zaslužen za zmago Calgary Flames, ki je s 6:2 premagala Arizona Coyotes. To je bil drugi hat-trick v karieri za Šarangoviča.

San Jose Sharks so prekinili niz 12 porazov z zmago s 3:2 proti Montreal Canadiens.