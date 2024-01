Vse tri na Hrvaškem pogrešane fante so našli

Včeraj zvečer so sporočili, da je v Zagrebu pogrešan 14-letnik z območja Dubrovnika. Poleg njega so te dni v evidenci pogrešanih našli še dva fanta, enega z območja Zagreba in enega iz Reke. Policija je takoj začela z iskanjem pogrešanih, našli so jih danes. Vsi so živi in zdravi. Fantje so ob srečanju z možmi postave povedali, da so si malo podaljšali počitnice.