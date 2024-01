Right Kind of Wrong: The Science of Failing Well Amy C. Edmondson je poslovna knjiga Financial Timesa leta 2023. Knjiga profesorice s harvardske poslovne šole razkriva, kako pravilno obravnavanje napak in neuspehov vodi do bolj inovativnega razmišljanja, boljših odločitev in uspešnejše kariere.

Mindset: The New Psychology of Success avtorice Carol S. Dweck raziskuje, kako način razmišljanja vpliva na uspeh. Dweckova loči med fiksno in razvojno naravnano miselnostjo, pri čemer slednja spodbuja vztrajnost in učenje iz napak.

Atomic Habits: Tiny Changes, Remarkable Results avtorja Jamesa Cleara poudarja pomen majhnih, vsakodnevnih navad pri doseganju dolgoročnih ciljev. Knjiga uči, kako majhne spremembe vedenja vodijo do velikih sprememb v življenju.

Thinking, Fast and Slow Daniela Kahnemana ponuja vpogled v dva načina človeškega mišljenja: hitro, intuitivno in počasno, analitično. Kahneman raziskuje, kako ti načini vplivajo na odločanje in presojo. Za kariero je ta knjiga bistvena, saj pomaga razumeti, kako mislimo in sprejemamo odločitve.

Grit: The Power of Passion and Perseverance avtorice Angele Duckworth raziskuje, kako strast in vztrajnost, ne le talent, vodita do uspeha. Duckworthova zagovarja, da so trdo delo, vztrajnost in zavezanost dolgoročnim ciljem ključni za dosego izjemnih dosežkov. Knjiga poudarja pomen vztrajnosti in strasti pri doseganju poklicnih ciljev.