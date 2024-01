Volitve (in ukori) z zamikom

Področje državljanske vzgoje in vzgoje nasploh v šolah je pomemben del vzgojno-izobraževalnega dela šol, kar še posebno velja za srednjo šolo. Dijakom na različne načine privzgajamo osnovne principe demokracije in države ter vrednote, ki so nujne za medsebojno življenje in sožitje. Del vzgoje so tudi vzgojni ukrepi, ki jih v šolah izrekamo za različne prekrške in jih določa ustrezen pravilnik. Večinoma gre za izrekanja ukrepov zaradi izostajanja od pouka, redkeje pa za dejanja, ki so vezana na druge, hujše kršitve.