V dobri družbi Južne Afrike

Južna Afrika je včeraj storila eno najhrabrejših dejanj, kar jih je v mednarodni skupnosti mogoče. Z vloženo tožbo zaradi genocida v Gazi se je postavila po robu političnemu vodstvu Izraela. Izrael je pristal tam, kjer zaradi svojih dejanj po lastni presoji nikoli ne bi smel biti. Pred sodiščem. In to zaradi najhujšega možnega zločina, ki je tudi Jude doletel v drugi svetovni vojni. Vse od leta 1948, ko se je z ustanovitvijo Izraela in sledečim etničnim čiščenjem zgodil prvi pogrom nad palestinskim prebivalstvom zaradi vzpostavljanja večjega življenjskega prostora, je za svoja dejanja ostal nekaznovan. Istega leta so države sprejele tudi konvencijo o genocidu, ki naj bi preprečila podobna grozodejstva, kot so se Judom zgodila pred 76 leti. Zaradi kršitev te konvencije z genocidnimi dejanji, ki vzpostavljajo vzorec uničevanja cele nacije, je zdaj na zatožni klopi Haaga.