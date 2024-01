Pismo vodstvu RTV Slovenija

Glede na vse negativne pripombe in zapise o TV oddaji Pričevalci, ki jih je v arhivu varuhinje RTV SLO prav gotovo veliko, me res zanima, kakšni so argumenti novega vodstva RTV Slovenija, da je ta oddaja še vedno na sporedu? Koga ali česa se bojite, da je ne ukinete? Morda avtorja oddaje Jožeta Možine ali njegovega vzornika in ideološkega vodje Janeza Janše? Gledalcev prav gotovo ne, saj so po mojem vedenju Pričevalci zelo slabo gledana oddaja. Če nimam prav, pričakujem vaš nasprotni dokaz. Že v pismu varuhinji pred več kot enim letom, 13. novembra 2022, sem jo na primer prosil za primerjavo gledanosti s takrat mnogo bolj popularno oddajo Studio City, ki je bila ukinjena pod prejšnjim vodstvom, pa je nisem dočakal.