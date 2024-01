Najnovejši policijski podatki za Anglijo in Wales kažejo, da je kar 52 odstotkov osumljencev kaznivih dejanj, povezanih s spolno zlorabo, mladoletnikov. So tudi najpogostejši osumljenci za spolne zlorabe nad otroki. Fantje si na telefonih ogledujejo nasilno pornografijo, nato pa napadajo dekleta, po poročanju britanskega Guardiana navaja tamkajšnja policija. Število kaznivih dejanj spolne narave zoper otroke se je v zadnjih letih povečalo za štirikrat.

Policija navaja, da so kazniva dejanja odraslih nad otroki običajno hujša, so pa zaskrbljeni zaradi porasta osumljencev spolnih zlorab, ki so stari 17 let ali manj. Opozarjajo na konkreten primer štiriletnega otroka, ki je uporabil telefon za zbiranje fotografij pomanjkljivo oblečenega sorojenca. Predlani je bilo v Angliji in Walesu prijavljenih 107.000 spolnih zlorab otrok, od posilstev do izdelave in deljenja spornih fotografij in videoposnetkov (slednjih je bila četrtina). Dvainpetdeset odstotkov osumljencev je bilo otrok – pred desetletjem približno ena tretjina. Kar 14.800 domnevnih posiljevalcev in drugih spolnih napadalcev naj bi bilo starih od deset do 17 let, v veliki večini dečki. »Menimo, da se stanje poslabšuje zaradi dostopnosti nasilne pornografije. Vedenje, ki ga vidijo na spletu, dojemajo kot normalno in menijo, da se lahko tudi sami tako vedejo do vrstnikov,« pravi Ian Critchley iz sveta načelnikov nacionalne policije. »Pametni telefoni so vse bolj dostopni tudi majhnim otrokom. O tem bi morali več govoriti.«

Štirinajst mesecev do sojenja

Tretjina napadov se je zgodila v družini, ki je najpogostejše okolje zlorabe. Osem od desetih žrtev je poznalo svojega napadalca. Po ocenah policije je prijavljeno le eno od šestih kaznivih dejanj. Po Critchleyjevih besedah je bila v primerih fizičnega spolnega napada preiskanost (do faze obtožbe ali opomina) 12-odstotna, 11-odstotna pa pri kaznivih dejanjih, povezanih z objavo spornih slik in posnetkov. Preiskanost primerov fizične spolne zlorabe otroka nad otrokom pa 15-odstotna in 12-odstotna pri posilstvih. Policiji prijavljajo tudi kazniva dejanja, ki vključujejo umetno inteligenco. Med drugim gre za fotografije oseb, predvsem žensk, s katerih so digitalno odstranjena oblačila, da so videti gole.

Nacionalno združenje za preprečevanje krutosti do otrok je prejšnji mesec opozorilo, da do začetka sojenja zaradi spolne zlorabe otrok v povprečju mine 14 mesecev, zaradi česar so žrtve še dodatno prizadete. Namestnica direktorja za spolno zlorabo otrok pri Nacionalni agenciji za boj proti kriminalu Wendy Hart ocenjuje, da naj bi kakih 830.000 odraslih v Veliki Britaniji ogrožalo otroke. »Teža kaznivih dejanj se je povečala, prav tako kompleksnost preiskav. Pojavljajo se na primer fotografije in videoposnetki zlorabe, ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence. Storilci tehnologijo tudi vse bolj izkoriščajo v svoj prid; kazniva dejanja se zato težje razkrije, njih pa težko izsledi,« je po navedbah Guardiana dejala Hartova.