Pričakovano so ZDA tožbo označile za neutemeljeno in neproduktivno. Podprlo jo je 61 držav, med njimi tudi nekaj držav, ki so podprle izvolitev Slovenije v varnostni svet (VS) OZN. Žal pričakovano ni med njimi Slovenije. Janez Janša kot zapriseženi prijatelj Izraela zanesljivo pri tem ne bi sodeloval, očitno pa tudi vlada z Robertom Golobom ne bo. Okoliščine našega vstopa v VS so take, da ne dovoljujejo slepomišenja, če želimo biti pokončni in verodostojni, kar je lepo razložil Mirko Cigler v prispevku Gugalnik v VS.

V zvezi s pobudo Gibanja za pravico Palestincev se je odzvala tudi dr. Vasilka Sancin. Ta meni, da je Slovenija kredibilna tudi, če ne sodeluje v tožbi, če zahteva odločitev mednarodnih sodišč in tribunalov. S tem ima Slovenija že izkušnjo z arbitražo s Hrvaško, ki nima (in to brez vsakršnih posledic) nobenih namenov, da bi to odločitev spoštovala. Zato se v tem z dr. Sancinovo ne strinjam.

Mirko Cigler v prispevku Vroče leto, v katerem je vojna dobila mlade, pravilno ugotavlja, da se moralna drža Evrope zaradi evropske in ameriške drže topi kot ledeniki na soncu. In dejstvo, da ne zmore politične modrosti postavljanja enakih meril za oba nasprotnika, bo Evropo (in Slovenijo v njej) dolgo in boleče teplo. Cigler nakazuje nujne diplomatske akcije. Blažji način bodo protesti pri izraelskem veleposlaniku, veleposlanika bodo poklicali domov na konzultacije. Trši ukrepi so lahko odpoklic veleposlanika, obtožnice haaškega sodišča, prekinitev diplomatskih odnosov, ekonomske in druge sankcije ter na koncu priznanje palestinske države.

Sam že nekaj časa bojkotiram izraelske in ameriške proizvode, pa tudi nemške. Računalnike in prenosne telefone kupujem pri Japoncih, Korejcih in Kitajcih, orodje pri Japoncih in Korejcih, avto je Renaultov (ko bo na razpolago cenovno ugoden električen, ne bo Tesla), moduli za elektrarno so kitajski. Verjamem, da bojkotirani tega niti ne čutijo, a če bi nas bilo več, ne bi bilo zanemarljivo.

Ravnanje aktualne vlade nas pelje k izgubi zaupanja manjših držav, ki so Slovenijo izvolile v varnostni svet. V času Jugoslavije smo imeli velik ugled zaradi Titove hrabrosti povezati in voditi neuvrščene države, ki se niso videle v nobenem bloku. Razlaganje, da smo ugledna država v evroatlantskih povezavah, pa je zgolj pravljica za otroke.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki