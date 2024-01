A glej ga zlomka, namesto poročila smo dobili novo zdravniško stavko. Menda je treba popraviti plačna nesorazmerja, ker so razlike v dohodkih mladih zdravnikov (specializantov)in njihovih starejših kolegov (specialistov) premajhne. Ali se ti bojijo, da bi jim zaradi tega padal ugled med prebivalstvom? In nova neuspešna ministrica za zdravje se ne drži dogovorjenih rokov. Zdravniški sindikat se očitno boji, da bi ubogi specialisti s svojimi 'majhnimi' plačami letos ne mogli v Emiratih ali na Havajih porabiti vseh svojih dopustniških dni. Mimogrede, ali veste, zakaj imajo zdravniki toliko dopusta? Pred leti so jim zvišali število dni dopusta, ker jim niso mogli zvišati plač, mi je povedala mlajša kolegica. So tedaj kaj pomislili, kako bo to vplivalo na dostopnost bolnikov do zdravstvenih uslug?

Če za trenutek pustimo ob strani resnični razlog za novi zdravniški štrajk, naj povem iz mojih poklicnih izkušenj, da so že nekdaj specializanti v zdravstvu opravljali večino rutinskih storitev – in teh v zdravstvu ni malo – in s tem razbremenjevali svoje mentorje, specialiste. Glede na to, da vedno več specialistov služi dodatni denar popoldan v privatnih ambulantah, predvidevam, da so danes specializanti še bolj obremenjeni. Ali si res ne zaslužijo plač, ki jih dobivajo? Ali jim jih res ne privoščite, starejši kolegi?

Seveda ne gre za to, sedanje zahteve so le stopnja v seriji zahtev zdravnikov po še višjih dohodkih, kot jih že imajo, četudi so po osebnih dohodkih neprimerljivo višje od ostalih primerljivih poklicev. V čem se zdravniki razlikujejo od drugih, da menijo, da so upravičeni do višjih dohodkov? In v čem se zdravniki v javnem zdravstvu razlikujejo od drugih poklicev v javnem sistemu, da menijo, da so upravičeni do separatnih pogajanj? Žalostna resnica je, da ima vsak politik svojega zdravnika, zato zdravniški lobisti brez težav izsiljujejo več pravic, kar pa je popolnoma v nasprotju z zdravniško etiko.

Resnična vzroka sedanjega protesta zdravniške elite sta dva. Ta je seveda del gospodarske elite, ki načrtno dela težave sedanji vladi, ker si je drznila pobrati delček njihovih dobičkov za potrebe celotnega prebivalstva. In to v času, ko bi ob vseh katastrofah, ki zadevajo Slovenijo in svet, morali stopiti skupaj in nehati metati polena pod noge drug drugemu. Drugi vzrok je pa nova ministrica za zdravje: pomislite, ni zdravnica, pa še ženska je povrhu, treba ji je takoj v začetku njene vladavine pokazati, kako močni so zdravniki, da si ne bo domišljala, da ji bo uspela kakšna reforma,ki ne bo po volji zdravniški eliti.

Prava farsa se dogaja v velikem poslovnem sistemu, najbolj pomembnem za slovensko prebivalstvo, ki mu je zdravje prva vrednota. Trdim, da daje v slovenskem javnem zdravstvu velika večina zdravstvenih delavcev pacientu in njegovim potrebam prednost pred zaslužkom. Dovolili pa ste, moji mlajši kolegi, da prevzamejo iniciativo v slovenskem zdravstvu dobičkarji, ki skupaj z novo pogoltno gospodarsko elito ožemajo slovensko prebivalstvo. S svojim molkom, vedno bolj obremenjeni zaradi dvoživk, podpirate haranje zdravnikov zaslužkarjev po sistemu, ki je nekdaj slovel kot eden najboljših na svetu, ko smo ob bistveno manjših sredstvih, kot so jih razvite države namenjale zdravstvu, uspevali nuditi enako kakovostno zdravstveno varstvo vsem prebivalcem Slovenije. Ali se ne zavedate, da vaši predstavniki v vaših stanovskih organizacijah s svojim neetičnim početjem načenjajo tudi vaš ugled?

Nenadzorovanega dvoživkarstva, ki je eden glavnih razlogov za težave v slovenskem javnem zdravstvu, seveda sami ne morete odpraviti, saj so dvoživke vaši predstojniki. Odpravimo jih lahko le skupaj z javnim pritiskom prebivalstva in s podporo našim prizadevanjem vas, požrtvovalnih zdravstvenih strokovnjakov, ki vam ni vseeno, kaj se dogaja v sistemu, kjer delate. Ni treba, da se javno izpostavljate, pošiljajte svoje proteste in predloge tistim, ki smo jih izvolili v slovenski parlament. Ti bodo, če jih boste podprli, glasovali za sprejem nujno potrebnih sprememb v slovenskem zdravstvu, ki bodo prinesle tistim, ki ste jim posvetili svoje življenjsko poslanstvo, bolj dostopno in bolj kakovostno zdravstveno varstvo.

Vsem prebivalcem Slovenije, ki se strinjate, da moramo v mladi slovenski državi ohraniti vsem enako dostopen javni zdravstveni sistem, pa sporočam, da ga brez intenzivne večinske javne podpore prebivalstva ne bomo uspeli ohraniti. x

Mateja Kožuh Novak je upokojena zdravnica, doktorica znanosti, poslanka v prvem mandatu državnega zbora po volitvah leta 1992, dva mandata predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS).