#intervju Božo Vrećo, pevec sevdaha: Sevdah ga je izbral za revolucionarja

Če bi sevdah imel telo in obraz, bi bil to Božo Vrećo, ki je bosanski blues dobesedno utelesil, kot ga ni pred njim nihče drug. Njegova zgodba ima razsežnosti filmske klasike. Pri 26 letih je postal trdno prepričan, da je sevdah njegova najpomembnejša življenjska misija. Zdaj bo že 13 let, odkar je prvič stopil na ulico sarajevske Baščaršije in mimoidoče osupnil s svojim glasom. In potem vsak večer. Niti tisti najbolj zadrti, ki bi mu znali očitati kaj v zvezi z njegovim videzom, ker se ne podreja prevladujočim konvencijam o »moškem« in »ženskem«, temu vrhunskemu interpretu ne morejo oporekati talenta. Ko začne peti, je slišati, kot bi iz njega peli angeli. Ve, kaj dela, in neizprosno se bori proti ujetosti v kletko vsega, kar narekujejo pravila družbe. Za vrhunskega bosanskega interpreta je sevdah katarza, solze in smeh, lepota in spoznanje, kaj je v življenju zares pomembno. Umetnik z neverjetno karizmo in iskreno toplino je s svojim prihodom naznanil novo dobo tradicionalnega bosanskega sevdaha in ga moderniziral. Na njegove koncerte prihajajo ljudje od vsepovsod, tudi iz Turčije, Amerike, Tasmanije. V času pogovora se je ravno pripravljal na turnejo po Avstraliji, februarja pa bo nastopil tudi pri nas v Cankarjevem domu.