Cepilni dan proti HPV

Univerza v Ljubljani v sodelovanju z Zdravstvenim domom za študente 17. januarja pripravlja 16. cepilni dan, ki bo na Aškerčevi 4 potekal med 7. in 19. uro. Cepljenje proti okužbi s HPV bo brezplačno za vse študentke zamudnice, rojene leta 1998 in mlajše, ki še niso bile cepljene, in samoplačniško za vse druge študentke in študente, ki se želijo zaščititi pred okužbo s HPV. Cepilni dan je namenjen vsem, ki se še niso cepili in bi se proti okužbi z virusom HPV radi cepili prvič, pa tudi tistim, ki so katerega od odmerkov že prejeli ter želijo opraviti cepljenje z drugim oziroma tretjim odmerkom. Za dosego učinkovite zaščite pred okužbo z virusi HPV po 14. letu starosti je namreč potrebno cepljenje po shemi s tremi odmerki. Cepljenje je po novem na voljo tudi za fante v prvem in tretjem letniku srednje šole.