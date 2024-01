Zgrešena darila dobila novega in zadovoljnega lastnika

Ponovoletna izmenjevalnica daril, ki jo je organizacija Circular Change letos v tej obliki pripravila prvič, je pritegnila pozornost tako starejših kot mlajših in najmlajših, ki so se s konceptom izmenjevalnice srečali prvič. Darila, ki bi sicer ostala zaprašena in neuporabljena, so našla nove lastnike.