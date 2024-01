Po spodleteli združitvi podjetja Sovita, največjega ponudnika pripravljene hrane za znanega naročnika, s podjetjem Slorest, drugim največjim ponudnikom pripravljene hrane, se je začel prodajni postopek Gorenja Gostinstvo, Gorenjevega hčerinskega podjetja, ki je v lasti kitajske multinacionalke Hisense. V prevzem podjetja Gorenje Gostinstvo se je poleg Sovite in Sloresta podalo še podjetje Gostinstvo Jezeršek, smo neuradno izvedeli. Kot favorita za prevzem omenjajo Sovito.

Od leta 2019, ko so izpeljali menedžerski prevzem, Sovito prek podjetja CFZI lastniško obvladujejo dolgoletna direktorica Cvetka Franko in še šest drugih menedžerk in menedžerjev. Dotlej je bila njena dolgoletna lastnica francoska multinacionalka Sodexo, kot se je imenovala tudi slovenska izpostava. Po uspešno končanem prevzemu se je Sodexo preimenoval v Sovito.

Podjetji Sovita in Slorest sta po naših informacijah začeli povezovanje načrtovati leta 2021, in sicer zaradi naraščajočih stroškov in pomanjkanja delavcev. Ob tem je bilo slišati, da bi lahko prišlo do zamenjave lastniških deležev obeh podjetij. V minulem letu se je izkazalo, da Sovita dejansko načrtuje prevzem Sloresta. Toda pred nekaj meseci je senat Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK) odločil, da dane zaveze za odpravo vseh pravnih in konkurenčnih pomislekov v primeru združitve podjetij niso zadostne, saj naj bi imeli podjetji na javnih razpisih za pripravo obrokov preveliko tržno moč. V Soviti so tedaj pojasnili, da morebitne zaveze lahko podajajo do konca postopka, ki še ni nastopil, medtem pa so se pripravljali na drug podvig, prevzem Gorenja Gostinstvo. Prodajni postopek tega se je namreč začenjal ravno tedaj.

Lažja pridobitev dovoljenja

Če bo Sovita v prodajnem postopku podjetja Gorenje Gostinstvo nazadnje izbrana kot najboljša ponudnica, bo od AVK bistveno lažje pridobila zeleno luč za njegov prevzem kot za prevzem Sloresta, smo neuradno izvedeli. Gorenje Gostinstvo se namreč redkeje pojavlja na javnih razpisih za šole, vrtce, bolnišnice, domove za ostarele … Po podatkih Erarja je Gorenje Gostinstvo z državnimi in občinskimi organizacijami lani ustvarilo 3,6 milijona evrov prometa, kar je bilo za dobro petino več kot leto pred tem. Od tega zneska je 2,4 milijona evrov odpadlo na državna podjetja, ki so del skupine Holding slovenske elektrarne – Premogovnik Velenje, njegovo invalidsko podjetje HTS in Termoelektrarno Šoštanj. Upoštevaje predlanske prihodke od prodaje v višini 11,74 milijona evrov je Gorenje Gostinstvo, tretji največji ponudnik pripravljene hrane v Sloveniji, leta 2022 ustvarilo približno četrtino prometa z javnim sektorjem.

V primerjavi z letom 2022 so lani promet z državnimi in občinskimi organizacijami povečali tudi v Soviti in Slorestu, ocenjuje poznavalec razmer. K temu naj bi v veliki meri prispevala podražitev obrokov hrane v menzah. Z državnimi in občinskimi organizacijami je Sovita lani ustvarila 11,8 milijona evrov prometa, kar je bilo za 40 odstotkov več kot leta 2022. Poslovno leto za Sovito ni enako koledarskemu, saj traja od septembra do avgusta. Če vzamemo javno dostopne podatke za zadnje poslovno leto, od septembra 2021 do avgusta 2022, ko je Sovita ustvarila slabih 30 milijonov evrov prometa, od katerih je bilo 8,4 milijona evrov ustvarjenih z javnim sektorjem, to pomeni, da je bilo z institucijami v lasti države in občin v omenjenem obdobju ustvarjeno okoli 28 odstotkov prometa. Če bo izbrana kot najboljša ponudnica, bo Sovita načrtovani prevzem z lahkoto financirala. Po javno dostopnih podatkih je imela avgusta na računu 4,1 milijona evrov, ta znesek pa naj bi se do konca lanskega avgusta povečal. Po dostopnih podatkih si namreč lastniki Sovite dobičkov ne izplačujejo.

Preplah zaradi Gostinstva Jezeršek

Slorest, ki je prek več podjetij v lasti Roka in Aleša Ponikvarja, Uroša Zajca ter Blaža Pesjaka, v preteklosti šefa v Merkur trgovini, je lani ustvarjene prihodke z javnim sektorjem v primerjavi z letom pred tem povečal za slabo petino, na 6,27 milijona evrov. Koliko je znašal delež lanskoletnega prometa z državnimi in občinskimi organizacijami v vseh prihodkih od prodaje, še ni znano, saj rezultati poslovanja v letu 2023 še niso znani. Slorest je predlani dosegel okoli 22 milijonov evrov prihodkov od prodaje.

Gostinstvo Jezeršek, tretji kandidat za nakup Gorenja Gostinstvo, je po doseženem prometu bistveno manjše od Slovite in Sloresta. Družinsko gostinsko podjetje z več kot 40-letno tradicijo in več gostinskimi obrati se že leta ukvarja s cateringom. S to dejavnostjo so se v minulih letih razširili tudi na tuje trge. V letnem poročilu o poslovanju za leto 2022 tudi piše, da se uvrščajo med deseterico najboljših evropskih organizatorjev in ponudnikov cateringa. Načrtovani vstop Gostinstva Jezeršek na trg priprave hrane za znanega naročnika naj bi s konkurenčnega vidika plašil Cvetko Franko in njeno menedžersko posadko. V letu 2022 je Gostinstvo Jezeršek ustvarilo deset milijonov evrov prihodkov od prodaje, čisti dobiček pa je znašal dobrih pol milijona evrov.

Prevzemnik Gorenja Gostinstvo bo prevzel utečen posel pripravljene hrane, ki vključuje petletno pogodbo za Gorenje, postal pa bo tudi lastnik velenjskega Hotela Paka, dveh restavracij – Jezera in DK – in okrepčevalnice Paka.