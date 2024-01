Če prevedemo: iz tega naslova je ministrstvo doslej razdelilo 0,3 odstotka vseh kupljenih računalnikov, za to pa je potrebovalo pol leta. Čez palec to pomeni, da bi ob isti hitrosti razdeljevanja en odstotek vseh računalnikov lahko razdelili v dobrem letu in pol, sto odstotkov pa ... saj veste, stokrat po leto in pol bi trajalo. Kje bomo mi takrat, vključno s cenjeno ministrico, nam najbrž ni treba razlagati, kako uporabni bodo ti računalniki takrat, pa tudi ne.