Civilna tožba, ki jo je Virginia Giuffre (rojena Roberts) leta 2015 vložila proti Ghislaine Maxwell, britanski zvodnici in nekakšni šefinji osebja razvpitega pokojnega ameriškega pedofila in superbogataša Jeffreyja Epsteina, s katerim sta ostala neločljiva tudi potem, ko sta se razšla kot ljubezenski par, je neusahljiv vir za vedno nova razkritja o njegovih spolnih zlorabah mladoletnih in mladih žensk in o tem, kako orjaško je bilo njegovo pedofilsko korito, pri katerem se je napajalo na stotine vplivnih in bogatih moških iz ZDA in drugih delov sveta. Virginia Giuffre, ki je postala najbolj znana Epsteinova spolna sužnja, ker je britanskega princa Andrewa obtožila, da jo je trikrat prisilil v seks, je Maxwellovo tožila, ker je trdila, da so vse njene trditve laži. Tožba se je končala leta 2017 z zunajsodno poravnavo in neznano visoko odškodnino.

Epstein je vse snemal?

Največja novost novega svežnja dokumentov s tega sojenja je trditev ene od prič, da je Epstein snemal pomembne »prijatelje« med seksom z njegovimi dekleti. Gre za 38-letno Sarah Ransome, hči britanskega lorda MacPhersona, ki pravi, da jo je Epstein začel spolno zlorabljati pri 22 letih. Na začetku naj bi jo posiljeval tudi do trikrat na dan. Sarah trdi, da ve za obstoj videoposnetkov princa Andrewa, nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona in poslovnega tajkuna Richarda Bransona z eno od Epsteinovih seksualnih suženj, njeno prijateljico, katere ime še ni znano. V intervjuju za britansko televizijo ITV je Sarah Ransome v ponedeljek dejala, da »ni bila nobena skrivnost, da je Epstein vse snemal«, da je posnetke videla v njegovi pisarni in da moški, ki vedo zanje, živijo v strahu, da bodo prišli na dan: »Ko je morala prijateljica spolno občevati s Clintonom, princem Andrewom in Richardom Bransonom, je Epstein vse snemal. Hvala bogu, da se je dokopala do nekaterih posnetkov, na katerih se jasno vidi obraze vseh treh, medtem ko občujejo z njo.« Trdi tudi, da je ta prijateljica že leta 2008 policiji prijavila obstoj teh posnetkov. »Policija ni naredila drugega kot to, da jo je skrajno ponižala,« pravi Sarah, ki trdi, da jo je Epstein prisilil seksati tudi s svojim odvetnikom in prijateljem Alanom Dershowitzem. Ta pravi, da je njeno pričanje od začetka do konca izmišljeno.

Kamere so bile celo v straniščih

Sarah Ransome je bila ena od enajstih žensk, ki so jim dovolili pričati na sojenju Maxwellovi leta 2022. Vse so trdile, da jim je uničila življenje. Maxwellovo, ki je bila obtožena spolne trgovine z mladoletnicami in zvodništva, je sodišče v New Yorku obsodilo na dvajset let zaporne kazni. Čeprav se obstoj seksualnih posnetkov prvič pojavlja v sodnih dokumentih, se o njih ne govori prvič. Dve od Epstenovih žrtev, Annie Farmer in Virginia Giuffre, sta trdili, da sta v njegovi razkošni vili v New Yorku, vredni okoli 65 milijonov dolarjev, videli sobi, polni zaslonov, ki so jih napajale skrite kamere, razporejene po vili. Bile naj bi celo v straniščih. Ko je policija julija 2019, po Epsteinovi aretaciji, izvedla racijo v njegovi newyorški vili, je v skriti knjižnici našla kup videoposnetkov deklet in mladih žensk. Celo Maxwellova je, ko je bila še na svobodi, v enem od intervjujev posredno priznala, da obstajajo, ko je nasedla vprašanju, kje so ti posnetki, saj je dejala: »Ne vem, kje so ...« FBI naj bi imel Epsteinove posnetke spolnih odnosov slavnih.

Zanikanje in molk

Trump in Branson sta že zanikala »neutemeljene obtožbe«. Bransonov predstavnik je dejal, da je Sarah Ransome leta 2019 priznala, da si je izmislila trditve o posnetkih seksa, da bi Epstein mislil, da ima dokaze proti njemu, ki bi prišli na dan, če bi se ji zgodilo kaj hudega. Zdaj Sarah pravi, da je takrat to rekla, ker so jo ustrahovali. Clinton se še ni oglasil. Princ Andrew, ki ga je pokojna kraljica prisilno upokojila, ali Buckinghamska palača prav tako ne. Prevladuje prepričanje, da lahko kraljev brat zaradi vsega novega, potem ko je v zunajsodni poravnavi kupil molk Virginie Giuffre (menda s 14 milijoni dolarjev), za vedno pozabi željo, da bi se vrnil med »delovne« člane družine – že zaradi trditve, da je sodeloval v orgiji z mladoletnicami na Epsteinovem karibskem otoku, kaj šele, če bi se pojavil njegov posnetek spolnega občevanja. Princ pa še daleč ni edini Britanec, ki naj bi obiskoval Epsteina. Ta je imel veliko »malo črno knjižico«, kot rečejo zbirkam posebnih telefonskih številk. Med več kot tisoč številkami vplivnih, pomembnih in bogatih zemljanov je veliko britanskih imen: kar 301. Vsi ti dokumenti potrjujejo, kako orjaška je bila njegova globalna elitna druščina in kako zelo je povezana.