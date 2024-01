Saj ne, da se je treba kateri koli hrani popolnoma odpovedati, nekaj pameti pri prehranjevanju pa res ne škodi. Eden največjih trikov je, da z načinom priprave tudi tisto klasično nezdravo hrano lahko spremenite v bolj zdravo. In pečen pomfri je že ena izmed teh. Pečen pomfri je ravno tako dober, saj ni masten in ni preveč slan, pa še ravno prav hrustljav je.

Vprašanje dneva: kdo bi si mislil, da lahko božanski pomfri pripraviš brez litrov olja?! Postopek je popolnoma enostaven. Potrebujete le dva res enostavna koraka – narezan krompir približno 20 minut namakate v vodi, da se izloči odvečen škrob, nato pa pomfri spečete na dveh temperaturah – najprej na 190, nato pa še na 220°C. Postopek peke na dveh temperaturah namreč uporabljajo v tistih pravih restavracijah – goreč zagovornik tega postopka je Heston Blumenthal. Ideja priprave na dveh temperaturah je v tem, da krompir najprej na nižji temperaturi skuhamo, nato pa na visoki temperaturi spečemo. Tako ima mehko sredico in lepo hrustljavo skorjico.

Eden največjih izzivov priprave domačega pomfrija naj bi bila oblika narezanega krompirja. A ni težko - krompir najprej narežete na diske, nato pa te narežete na ozke pravokotnike. Res ne potrebujete posebnih pripomočkov, le desko in nož. Ko smo že pripravi krompirja – če je skorja krompirja lepa in nič kaj zgubana, krompirja ni treba lupiti. Krompir le dobro umijte, nato pa z nožem izrežite morebitne nepravilnosti. V lupini je namreč ravno največ dobrot – vlaknine, antioksidanti, vitamin C in kalcij.

Zakaj krompir namakamo, že vemo Je pa pomembno da, namočen krompir pred peko dobro osušimo, saj bi se moker krompir bolj kuhal kot pekel. Krompir le odcedite, stresite na čisto kuhinjsko krpo in pobrišite. Krompirčke nato pokapajte z nekaj olja, nato pa začinite s soljo in poprom in po želji odišavite s česnom. Pečenega nato za še večji užitek potresite s sesekljanim svežim peteršiljem.

Vsak pomfri pa potrebuje tudi nekakšno pomako. So ljudje, ki ga ponavadi pomakajo v ketchup, so pa ljudje, ki ga pomakajo tudi v majonezo. In potem so ljudje, ki ga pomakajo kar v ranch pomako. To je sveža pomaka, ki je lažja od majoneze in zaradi začimb resnično odlična. Potrebujete grški jogurt ali kislo smetano, malo majoneze in polno enih začimb – uporabite kar sušene, ki so res priročne. Za ranch pomako potrebujete sol, poper, česen, čebulo, peteršilj, drobnjak in koper. Da vse skupaj malo osvežite, pa dodate še nekaj limoninega soka. Ta pomaka je pravo malo kulinarično odkritje. Morate poskusiti!

Tak pomfri si lahko pripravite kot prilogo kosilu ali kar za večerjo kot samostojen obrok.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 samostojni jedi ali 4 priloge)

Sestavine za pomfri:

800 g krompirja (oz. približno 4 večji krompirji)

1 žlička soli

1 žlička česna

1/4 žličke popra

3 žlice (olivnega) olja

Sestavine za ranch pomako:

120 g grškega jogurta (ali kisle smetane)

50 g majoneze

1/4 žličke drobnjaka

1/4 žličke peteršilja

1/4 žličke kopra

1/4 žličke česna

1/4 žličke čebule

1/4 žličke soli

1 ščepec popra

1 žlica limoninega soka

PRIPRAVA

Krompir dobro umijte in izrezite morebitne nepravilnosti (pike in podobno). Če je krompir starejši in je lupina slaba, krompir olupite. Krompir nato podolgovato narežite na diske, nato pa na vžigalice (obliko pomfrija). Položite ga v hladno vodo in nakaj 20 minut. Krompir nato odcedite, stresite na čist kuhinjski servet in dobro pobrišite.

Pečico segrejte na 190°C (če le lahko, ne na ventilacijski način).

Krompir prenesite v skledo, prelijte z olje in začini s soljo, poprom in česnom. Premešajte.

Krompir stresite na pekač, obložen s papirjem za peko. Razporedite ga v en sloj. Krompir prenesite v vročo pečico in 20 minut pecite na 190°C, nato pa pečico segrejte na 220°C (krompir kar pustite v pečici) in pecite še 25 minut. 10 minut prek koncem lahko krompir pazljivo obrnete in položite nazaj v pečico.

Vse sestavine za pomako prenesite v skledico in dobro premešajte. Poskusite in dosolite ali dodajte še malo limoninega soka in premešajte.

Krompir prenesite na krožnik, dodajte pomako in uživajte! Postrezite kot prilogo ali pa kar kot samostojen obrok.