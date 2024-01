Slovenci so pokazali eno boljših streljanj. Le Dovžan in Planko sta imela na strelišču po eno popravo, Fak in Vidmar pa sta ga končala s čisto desetko za šesto mesto. Po prvih dveh menjavah je bila Slovenija najprej deveta in nato deseta, najbolj pomembno pa je bilo, da sta Dovžan in Vidmar, ta je za vodilnim zaostajal 50 sekund, držala stik z najboljšimi.

Velik dvig forme je nato potrdil Fak, brez zgrešenega strela in s hitrim tekom je izkoristil napake nekaterih tekmecev in predal četrti za štafetami Norveške, Francije in Švice, pred tem pa je v zaključku zadnjega kroga prehitel Avstrijca Felixa Leitnerja. Le 10 sekund so zaostajali Nemci, pri katerih je moral Benedikt Doll dvakrat v kazenski krog, in Italijani, še deset sekund več Čehi.

Tudi mladi Vidmar je nato nalogo opravil brez napake. Nemec Phillip Nawrath je bil premočan in se prebil celo na drugo mesto ter razveselil nabito poln stadion na Bavarskem, pa tudi trenerja Uroša Velepca, ki je pred sezono postal glavni trener nemške izbrane vrste.

Italijan Tommaso Giacomel je izkoristi slabši nastop Francoza Quentin Fillona Mailleta in našim zahodnim sosedom priboril tretje mesto. Vidmar pa se je z Avstrijcem Davidom Komatzom in Švicarjem Jeremyjem Finellom spopadel za peto mesto. Prav na zadnjih metrih je bil močnejši Avstrijec, Vidmar pa je ob vhodu v ciljno naredil tudi manjšo taktično napako in mu prepustil preveč prostora na notranji progi, Tekmec pa je ponujeno sprejel in dobil medsebojni dvoboj

V petek se bo program v Ruhpoldingu nadaljeval z ženskim sprintom.