»Na žalost ugotavljamo, da nismo uspeli zbližati stališč,« je po zaključenih drugih pogajanjih med vladno stranjo in Fidesom povedal namestnik vodje vladne pogajalske skupine in državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež. »Mi se zdaj vračamo nazaj v naše prostore, kjer se bomo usedli, pogovorili in upamo, da s pogajanji nadaljujemo v najkrajšem možnem času,« je dodal.

Predsednik Fidesa Damjan Polh pa je opozoril, da vladna stran še vedno ni pripravila konkretnih rešitev. Sindikat tako še vedno pričakuje protipredlog aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike. Sindikat ob tem po njegovih besedah pričakuje, da se bo vladni pogajalski skupini priključil nekdo, ki bo imel mandat in avtoriteto, s seboj pa bo prinesel izhodišča, da bodo pogajanja lahko učinkovita in plodna.

Termin nadaljnjih pogajanj tako še ni znan, je pa Polh poudaril, da je Fides vladi za pogajanja znova ponudil tudi soboto in nedeljo. Na vprašanje, kako verjetno je, da se bo v ponedeljek začela napovedana stavka zdravnikov in zobozdravnikov do preklica, pa je odgovoril, da ne bi rad prejudiciral in da je treba počakati še kakšen dan. Sicer pa je Fides za lažji potek pogajanj predlagal sprejetje poslovnika.

Glavni razlog za zdravniško stavko, ki so jo v Fidesu napovedali 18. decembra lani, je neuresničitev vladnih zavez iz že podpisanih sporazumov. Gre za zamik pri oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo, s katerim naj bi uredili specifike dela zdravnikov, medicinskih sester in ostalih zdravstvenih sodelavcev, delu in zahtevnosti zdravstvenih poklicev pa naj bi bila prilagojena tudi plačna lestvica. Prav tako zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij, ki so nastala po posegu v plačni sistem, ko so se plače zvišale mladim zdravnikom, starejšim pa ne toliko.

