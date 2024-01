Šestindvajsetletni Marco Odermatt tudi v letu 2024 nadaljuje s sijajni predstavami. Po zmagoslavju na veleslalomu v domačem Adelbodnu je pred domačimi navijači zmagal tudi na prvem dejanju pokala Lauberhorn. To je njegova šesta zmaga v sezoni 2023/24 in karierne 60. stopničke v svetovnem pokalu.

Smuk se ni začel povsem z vrha na višini 2315 metrov nad morjem, ampak 290 višinskih metrov nižje. Skrajšani smuk, sicer nadomestna tekma za odpadlo preizkušnjo iz Beaver Creeka, je bil pisan na kožo Odermattu. Podlaga ni bila tako ledena kot v Bormiu. Odermatt je nastopil s startno številko 8, na vrhu je bil Kilde, ki ga je Odermatt prepričljivo premagal.

»Ko sem prevozil ciljno črto s kar osmimi desetinkami naskoka pred Kildejem, sem vedel, da mi je uspela zelo dobra vožnja, občutek je bil odličen, veliko sem tvegal v Brüggliju in ciljnem S, in zdelo se mi je, da me bo danes težko premagati"« je bil v izjavi za Eurosport zadovoljen Odermatt.

»Imel sem podoben občutek kot v Bormiu, ampak nato moja vožnja ni bila dovolj, da bi prehitel Sarrazina. Zato sem bil vseeno malček živčen, ko se je pognal s starta, spet je bil hiter, ampak občutek je bil tokrat pri meni zelo dober,« je dodal. Sarrazin je zmagal na smuku v Bormiu, Odermatt je bil drugi.

Zmage nima samo v slalomu

Odermatt ima v svetovnem pokalu zmage v treh disciplinah od štirih, v veleslalomu (18), superveleslalomu (11) in smuku, le v slalomu ne, v katerem ne dirka. In trenutno vodi v štirih seštevkih, skupnem, veleslalomskem, superveleslalomskem in smukaškem.

Švicar je v članski konkurenci najprej zmagal na smuku na svetovnem prvenstvu, lani v Courchevelu. Preden je le dočakal prvo smukaško zmago v svetovnem pokalu, je najprej na smukih osvojil osem drugih mest in tri tretja mesta. S čimer je postavil poseben mejnik, ko je bil prvi, ki je zabeležil 11 uvrstitev na stopničke na smukih, ne da bi zmagal.

Slovenska trojica se ni izkazala. Miha Hrobat, ki je smuk v Bormiu končal na 11. mestu, je danes odstopil pred ciljem, Martin Čater (+2,97) in Nejc Naraločnik (+3,70) sta sicer prevozila progo od starta do cilja, a sta bila prepočasna za točke, saj se nista uvrstila med najboljših 30.

V petek bo v Wengnu na sporedu superveleslalom, v soboto sledi smuk, pokal Lauberhorn se bo končal v nedeljo s klasičnim slalomom, na katerem bo od Slovencev prve slalomske točke v tej zimi lovil zgolj Štefan Hadalin.