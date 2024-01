Med obtoženimi so poleg treh Slovencev še osem Hrvatov in po en državljan Srbije ter Bosne in Hercegovine, so danes sporočili iz Uskoka. Obtožnico je Uskok vložil na županijsko sodišče v Zagrebu. Za tri obtožence, ki so že v priporu, je predlagal podaljšanje pripora, za enega je predlagal uvedbo pripora, devet obtoženih pa še preiskujejo.

Skupina je po navedbah iz obtožnice od začetka leta 2022 do maja lani razpolagala z najmanj 23 kilogramov kokaina, 87 kilogramov heroina, 131 kilogramov marihuane, 100 kilogramov hašiša ter z amfetamini in najmanj 6,1 kilograma mešanice paracetamola in kofeina, s katero so povečali maso drog. Uskok ocenjuje, da je bila droga vredna najmanj 3,3 milijona evrov, z njeno preprodajo pa naj bi skupina obtožencev zaslužila najmanj 525.000 evrov.

Drogo so nabavljali v Črni gori, Turčiji, Belgiji in na Nizozemskem. Skladiščili so jo v najetih garažah in stanovanjih v Zagrebu, Ljubljani ter v BiH in Nemčiji. Tam so jo pripravljali za nadaljnjo preprodajo, nato pa so jo dostavljali in prodajali kupcem v več evropskih državah.

Poleg droge so imeli še najmanj 12 pištol, dve avtomatski puški, 6000 nabojev, 20 kilogramov eksploziva ter dva detonatorja. Orožje in eksploziv naj bi nabavljali v BiH, skrivali pa v BiH, na Hrvaškem in v Sloveniji.