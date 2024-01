»Noben oborožen napad na državno ozemlje, ne glede na to, kako resen je, ne more biti opravičilo za kršitve konvencije. Izraelski odziv na napad 7. oktobra je prestopil vse meje in privedel do kršitve konvencije,« je med obravnavo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal južnoafriški minister za pravosodje Ronald Lamola.

Odvetnica Južne Afrike Adila Hassim je medtem opozorila, da je cilj izraelskega bombardiranja »uničenje palestinskega življenja« in da so izraelske vojaške operacije v Gazi tamkajšnje prebivalce pahnile na rob lakote. »Stanje je tako slabo, da strokovnjaki napovedujejo, da bo v Gazi zaradi lakote in bolezni umrlo več ljudi kot zaradi neposrednih vojaških akcij,« je poudarila.

Drugi odvetnik Tembeka Ngcukaitobi je opozoril na retoriko izraelskih političnih voditeljev in vojaških poveljnikov, češ da so z izjavami »razglašali svoje genocidne namene«, poroča katarska televizija Al Jazeera. »Te izjave nato ponavljajo vojaki na terenu v Gazi, ko uničujejo Palestince in tamkajšnjo infrastrukturo,« je dodal.

Južna Afrika je tožbo na ICJ vložila konec decembra. V njej Izraelu očita kršenje konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti palestinskemu ljudstvu v Gazi.

Pretoria je v tožbi med drugim navedla, da Izrael deluje z namenom uničenja Palestincev v Gazi kot dela širše palestinske nacionalne, rasne in etnične skupine. V luči tega je sodišče pozvala, naj odredi ustavitev izraelske ofenzive v Gazi, sprejetje ukrepov za preprečitev genocida, ustavitev prisilnega razseljevanja prebivalcev Gaze ter zagotavljanje dostopa do humanitarne pomoči.

Poslanci levice pozivajo vlado, naj se pridruži južnoafriški tožbi proti Izraelu

Trije poslanci Levice, med njimi prvopodpisana Nataša Sukić, so danes na vlado naslovili pisno poslansko pobudo v zvezi s sprejetjem ukrepov za zaustavitev genocida v Gazi. Med drugim pozivajo, naj se Slovenija pridruži tožbi Južne Afrike proti Izraelu na Meddržavnem sodišču v Haagu (ICJ).

Sukić je v izjavi za medije v državnem zboru ocenila, da je tožba Južne Afrike zelo na mestu, ker elementi, ki jih opisuje v tožbi, jasno kažejo, da se v Gazi že dogajajo genocidna dejanja, saj da so dejanja Izraela namenjena uničenju znatnega dela etične skupine v tej enklavi. »Vidimo, kaj se dogaja, da tam ne bo več bivalnih pogojev,« je dodala.

Sukić je skupaj s Tatjano Greif in Matejem Tašnerjem Vatovcem na vlado naslovila poslansko pobudo, v kateri pozivajo, naj v izogib dvojnim merilom v polni meri prevzame odgovornost za dogajanje v Gazi in na zasedenih palestinskih ozemljih odločno ukrepa, kot je ukrepala v primeru napada Rusije na Ukrajino, naj deluje skladno z Ženevsko konvencijo in Konvencijo o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida in da naj se pridruži južnoafriški tožbi proti Izraelu.

Na ICJ se je danes začela javna obravnava v tožbi Južne Afrike, ki Izrael obtožuje genocidnih dejanj nad Palestinci med tri mesece trajajočo vojno v Gazi.

Poslanka Levice je danes namenila nekaj besed tudi dogajanju okoli projekcije posnetkov napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani. Ni želela ugibati, kaj točno je želel doseči Izrael s prikazovanjem posnetkov. »Mislim pa, da je bil to pač tak dogodek, ko bi morala pravzaprav zunanja ministrica (Tanja Fajon) opraviti pogovor z veleposlanikom Izraela o tem,« je dodala.

Glede očitkov opozicije, da pri Levici podpirajo terorizem, pa je poudarila, da se jasno vidi, kaj se dogaja v Gazi in koliko je mrtvih med ženskami, otroki, starejšimi. »Ali lahko rečemo, da so teroristi, ali so otroci teroristi,« je dodala in ob tem trditve opozicije označila za zavržne.

V Ljubljani je sicer danes potekal tudi shod v organizaciji Gibanja za pravice Palestincev. Pred veleposlaništvom ZDA so opozorili na soodgovornost ZDA pri izvajanju genocida v Gazi in zahtevali, da se tudi ZDA zavzamejo za takojšnjo prekinitev izraelskih napadov. Veleposlanico Jamie Lee Harpootlian so še opozorili, da ZDA izraelski politiki dajejo neomajno politično in vojaško podporo, so sporočili iz gibanja.