Tekma se je sicer po rednem delu končala z izidom 3:3 (Rüdiger, Mendy, Carvajal; Hermoso, Griezmann in avtogol Realovega vratarja Kepe), potem ko je Atletico od 78. minute vodil s 3:2 in je Real izenačil v 85. minuti z golom Carvajala po pravem obstreljevanju Oblakovih vrat. V drugem podaljšku pa je Real v 116. minuti spet z avtogolom Atleticovega branilca Stefana Savića povedel s 4:3. Atletico, ki je od zadetka v 78. minuti in skozi oba podaljška »spal« in se branil, je šele v zadnjih treh, štirih minutah tekme začel napadati. Tako so imeli v 121. minuti strel s kota z desne strani, ko se je napadalcem v kazenskem prostoru pridružil celo vratar Jan Oblak, v zadnjem upanju za izenačenje in za odločitev o zmagovalcu po streljanju enajstmetrovk. Toda podaja iz kota branilca Azpilicuete je bila slaba, Realov igralec Joselu pa je žogo s polno močjo odbil proti praznemu Oblakovemu golu. Ko je Oblak uvidel, kaj se dogaja, je stekel nazaj proti svojemu golu oziroma še prej žogi, za njim pa je tekel Realov napadalec Brahim Diaz, ki je v začetku akcije za Oblakom zaostajal vsaj za 10 metrov. Toda v tem šprintu, ki je trajal vsaj 60 metrov, je Diaz Oblaka ne samo dohitel, ampak tudi prehitel, mu izpulil žogo ter zadel v prazno mrežo, kar je sprožilo pravo erupcijo slavja med madridskimi igralci in navijači, ki so sicer močno prevladovali na stadionu Al-Awwal v Rijadu, kar je logično, saj gre za stadion, na katerem svoje tekme igra klub Al Nasr na čelu z najboljšim strelcem Reala vseh časov Cristianom Ronaldom.

A čeprav bo Jan Oblak v naslednjih dnevih verjetno največja tarča posmeha na nogometnih družbenih omrežjih, predvsem zaradi svojega počasnega teka, ki da spominja na hitrost »dizelskega traktorja«, kot se norčujejo predvsem Realu naklonjeni mediji in portali, pa je za vso blamažo še najmanj kriv. V napad ga je namreč poslal trener Atletica Diego Simeone, in to že pri enem strelu s kota pred tem – in to trener, ki je včeraj igral izjemno bojazljivo, saj se je Atletico zadnjih 45 minut tekme (zadnjih 15 minut rednega dela igre in oba podaljška) zgolj branil in je sredino igrišča prečkal samo na »vsako drugo prestopno leto«. Simeone je igralce, skupaj s kapetanom Oblakom, poslal v napad skratka šele, ko je ugotovil, da je vrag vzel šalo, torej bistveno prepozno. Je pa Oblak zbral včeraj spet nekaj sijajnih obramb – v anale bo gotovo šla tista, ko je par minut pred polčasom pri izidu 2:2 z nogo ubranil strel osamljenega Rodryga pet metrov pred golom.

Danes bo v Rijadu še druga polfinalna tekma španskega superpokala med Barcelono in lanskim pokalnim finalistom Osasuno iz Pamplone; če Katalonci danes zmagajo, bomo v nedeljo spet gledali El Clasico z Realom v boju za prvo letošnjo špansko lovoriko.

Šprint Jana Oblaka in Brahima Diaza:

Vir: Real Madrid, Youtube