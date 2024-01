Vlada, smo pisali, je med drugim predlagala prepoved projektiranja in vgradnje kotlovnic na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin, razen če ni druge tehnične možnosti, kar pa bo treba podrobno dokazovati. Prepoved bi veljala za vse stanovanjske stavbe, za katere bo vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena po 1. juliju 2024. V strnjenih naseljih bosta sočasno prepovedana tudi projektiranje in vgradnja kurilnih naprav na trdna in tekoča goriva v enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah ter v posameznih delih večstanovanjskih stavb, razen v primerih, ko ne gre za osnovno ogrevanje. Okrasni kamini bodo torej še dovoljeni.

PRENOS: Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer o novem energetskem zakonu

Določila predloga novega energetskega zakona glede prepovedi vgradnje plinskih kotlov v novih stanovanjskih stavbah in postopne odprave koncesij za distribucijo zemeljskega plina so vsebinsko in ustavno sporna, menijo v Gospodarskem interesnem združenju za distribucijo zemeljskega plina.